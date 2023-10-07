Защитник взял микрофон, пригласил свою любимую к себе, стал на одно колено и предложил выйти за него замуж. Девушка ответила "да" и перед публикой страстно поцеловала его.
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Романтическое признание
О романтическом признании рассказал сам Пивоваров. В своих инстаграм-сторисах певец опубликовал видео трогательного момента.
В ролике заметно, что Артем стоял заделками и с радостным волнением наблюдал, а зрительская аудитория приветствовала влюбленных громкими аплодисментами.
Военный сделал предложение любимой на концерте Пивоварова: смотрите видео