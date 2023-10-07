Захисник взяв мікрофон, запросив свою кохану до себе, став на одне коліно та запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина відповіла "так" і перед публікою пристрасно поцілувала його.
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Романтичне освідчення
Про романтичне освідчення розповів сам Пивоваров. У своїх інстаграм-сторісах співак опублікував відео зворушливого моменту.
У ролику помітно, що Артем стояв залаштунками та з радісним хвилюванням спостерігав, а глядацька аудиторія вітала закоханих гучними оплесками.
Військовий освідчився коханій на концерті Пивоварова: дивіться відео