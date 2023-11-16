Решить жениться – это одно из важнейших решений в жизни человека. Эксперты – клиническая директорка Well Beings Counseling Парин Сехат и семейный психолог Роберт Риодан – подготовили признаки, которые помогут вам понять, готовы ли вы к этому шагу.

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Вы действительно знаете друг друга

Очень важно принимать человека таким, каков он есть прямо сейчас. Нельзя строить иллюзии о том, что в будущем ваш партнер изменится и станет кем-то другим.

Каждый из вас открылся и поделился своей внутренней жизнью с другим. Каждый из вас создал пространство, чтобы глубоко слушать и полностью принимать хорошее и не очень хорошее,
– объяснил Риордан.

Вы доверяете своему партнеру

Способность доверять друг другу является основой отношений в браке, без этого счастливая и гармоничная жизнь просто невозможна. Кстати, доверие в целом важно во всех отношениях – деловых, дружеских, между родителями и детьми и т.д.

Ваши цели совпадают

Жизнь редко двигается по прямой, иногда мы делаем то, чего не было в наших планах. Однако важно, чтобы вы с партнером понимали, в каком направлении двигаетесь. Не обязательно иметь одинаковые цели, но вы должны поддерживать друг друга.

"Если вы откровенны и честны с самого начала, это поможет избежать многих разочарований в будущем", – отметила Сехат.

Как понять, что вы готовы к браку
Как понять, что вы готовы к браку / Фото Pavel Danilyuk, Pexels

Вы не строите предположение, а знаете точно

Вы не можете просто предположить, что ваше видение будущего совпадает с видением партнера, потому что обсуждали это много лет назад. Если вы думаете, что готовы к браку, значит вы периодически общаетесь с любимым человеком на важные темы. К примеру, сколько детей вы хотите, где хотите жить в будущем и т.д. Только так вы можете ясно понимать позицию партнера.

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Вы чувствуете себя в безопасности с партнером

Ощущение безопасности в отношениях очень важно. Здесь говорится не только о какой-то защите, но и о возможности просто быть собой в безопасном месте. Вы готовы к браку, если вам не нужно изображать из себя кого-то другого в присутствии любимого человека.

Вы вместе прошли через трудности

В семейной жизни вас могут постичь трудности. Важно, чтобы вы умели сражаться за свои отношения вместе и поддерживать друг друга в сложные моменты.

Вы хотите брака, а не свадьбы

Вы можете мечтать о роскошном белом платье, пышном праздновании и романтических клятвах, однако думали ли вы, что будет дальше? Свадьба – это только один прекрасный день, но дальше вас ждет супружеская жизнь. Поэтому, если вы думаете о браке, сначала попробуйте вообще отбросить мысли о свадьбе и представить вашу семейную жизнь.

Можете ли вы увидеть будущее с этим человеком после даты вашей свадьбы? Вы представляете, как стареете вместе? Будьте здесь абсолютно честны с собой,
– подчеркнула Сехат.

Важно хотеть именно брака, а не только свадьбы
Важно хотеть именно брака, а не только свадьбы / Фото Samet Korkmaz, Pexels

Вашей семье нравится ваш партнер

Очень важно, чтобы ваша семья приняла вашего партнера. Да, ситуации случаются разные, и иногда ваш любимый человек не может найти общий язык с вашими родными. Однако, если они поладят – это отличный вариант для здоровых и крепких отношений.

На прошлой неделе вы хорошо посмеялись

Риодран уверен, что юмор в отношениях очень важен. Иногда способность искренне вместе посмеяться помогает испытать сложные периоды в жизни. Подумайте, было ли такое, что вы недавно много смеялись со своим партнером.

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Ваш партнер вам нравится

Любить человека и считать его привлекательным – может быть разным. Важно, чтобы эти вещи шли вместе.

Вам может кто-то очень нравиться, но это ничего не значит, если вы его не любите и не уважаете. С другой стороны, вы можете любить кого-то, но нравится ли вам этот человек? Увлекаетесь ли вы им? Вам нравится его компания? Сделайте шаг назад и подумайте над этими вопросами,
– посоветовала Сехат.

Вы можете позволить себе жениться

Женитьба и свадьба – это не дешево. Конечно, вы можете просто расписаться и не устраивать празднества. Но если вы всегда мечтали о свадьбе, а сейчас не можете себе ее позволить, то перенесите женитьбу на время. Это поможет избежать финансового напряжения.

Если вы не можете позволить себе свадьбу, то лучше подождать
Если вы не можете позволить себе свадьбу, то лучше подождать / Фото Jonathan Borba, Pexels

Вам нравится, каковы вы рядом с партнером

Сехат убеждена, что "совместимый" партнер способен проявить в вас самые лучшие качества: "Они подталкивают вас стать лучшей версией себя и могут способствовать положительному взгляду на жизнь". Поэтому очень важно обратить внимание на собственные ощущения рядом с этим человеком.

У вас есть собственная жизнь

Иногда некоторые люди "растворяются" в паре. Если у вас, несмотря на длительные отношения, остается отдельная жизнь, хобби и друзья, то это хороший знак.

Вы свободно говорите о финансах

Говорить о деньгах бывает сложно и некомфортно. Однако если вы думаете, что готовы жениться, то заметьте, умеете ли вы говорить о деньгах со своим партнером.

И вам, и вашему партнеру должно быть комфортно обсуждать финансы и составлять соответствующий бюджет не только для свадьбы, но и для вашей жизни. Это свидетельствует, что вы готовы управлять домохозяйством и браком,
– объяснила Сехат.

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Вы делаете это по правильным причинам

Кое-кого к женитьбе побуждает не искренняя любовь и желание быть рядом всегда. Спросите себя о том, чем мотивировано ваше решение жениться на этом человеке. Некоторые женятся из-за желания разбогатеть, или из-за незапланированной беременности или даже болезненного разрыва с другим человеком. Все это – не причина для женитьбы.

Вы не можете представить свою жизнь без партнера

Если вы перестали искать другие варианты и понимаете, что в мире может быть кто-то красивее, умнее и добрее, но вам нужен именно этот человек и никто другой – это отличный признак, что вы готовы к женитьбе.