Решить жениться – это одно из важнейших решений в жизни человека. Эксперты – клиническая директорка Well Beings Counseling Парин Сехат и семейный психолог Роберт Риодан – подготовили признаки, которые помогут вам понять, готовы ли вы к этому шагу.

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Вы действительно знаете друг друга

Очень важно принимать человека таким, каков он есть прямо сейчас. Нельзя строить иллюзии о том, что в будущем ваш партнер изменится и станет кем-то другим.

Каждый из вас открылся и поделился своей внутренней жизнью с другим. Каждый из вас создал пространство, чтобы глубоко слушать и полностью принимать хорошее и не очень хорошее,

– объяснил Риордан.

Вы доверяете своему партнеру

Способность доверять друг другу является основой отношений в браке, без этого счастливая и гармоничная жизнь просто невозможна. Кстати, доверие в целом важно во всех отношениях – деловых, дружеских, между родителями и детьми и т.д.

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Ваши цели совпадают

Жизнь редко двигается по прямой, иногда мы делаем то, чего не было в наших планах. Однако важно, чтобы вы с партнером понимали, в каком направлении двигаетесь. Не обязательно иметь одинаковые цели, но вы должны поддерживать друг друга.

"Если вы откровенны и честны с самого начала, это поможет избежать многих разочарований в будущем", – отметила Сехат.



Как понять, что вы готовы к браку / Фото Pavel Danilyuk, Pexels

Вы не строите предположение, а знаете точно

Вы не можете просто предположить, что ваше видение будущего совпадает с видением партнера, потому что обсуждали это много лет назад. Если вы думаете, что готовы к браку, значит вы периодически общаетесь с любимым человеком на важные темы. К примеру, сколько детей вы хотите, где хотите жить в будущем и т.д. Только так вы можете ясно понимать позицию партнера.

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Вы чувствуете себя в безопасности с партнером

Ощущение безопасности в отношениях очень важно. Здесь говорится не только о какой-то защите, но и о возможности просто быть собой в безопасном месте. Вы готовы к браку, если вам не нужно изображать из себя кого-то другого в присутствии любимого человека.

Вы вместе прошли через трудности

В семейной жизни вас могут постичь трудности. Важно, чтобы вы умели сражаться за свои отношения вместе и поддерживать друг друга в сложные моменты.

Вы хотите брака, а не свадьбы

Вы можете мечтать о роскошном белом платье, пышном праздновании и романтических клятвах, однако думали ли вы, что будет дальше? Свадьба – это только один прекрасный день, но дальше вас ждет супружеская жизнь. Поэтому, если вы думаете о браке, сначала попробуйте вообще отбросить мысли о свадьбе и представить вашу семейную жизнь.

Можете ли вы увидеть будущее с этим человеком после даты вашей свадьбы? Вы представляете, как стареете вместе? Будьте здесь абсолютно честны с собой,

– подчеркнула Сехат.



Важно хотеть именно брака, а не только свадьбы / Фото Samet Korkmaz, Pexels

Вашей семье нравится ваш партнер

Очень важно, чтобы ваша семья приняла вашего партнера. Да, ситуации случаются разные, и иногда ваш любимый человек не может найти общий язык с вашими родными. Однако, если они поладят – это отличный вариант для здоровых и крепких отношений.

На прошлой неделе вы хорошо посмеялись

Риодран уверен, что юмор в отношениях очень важен. Иногда способность искренне вместе посмеяться помогает испытать сложные периоды в жизни. Подумайте, было ли такое, что вы недавно много смеялись со своим партнером.

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Ваш партнер вам нравится

Любить человека и считать его привлекательным – может быть разным. Важно, чтобы эти вещи шли вместе.

Вам может кто-то очень нравиться, но это ничего не значит, если вы его не любите и не уважаете. С другой стороны, вы можете любить кого-то, но нравится ли вам этот человек? Увлекаетесь ли вы им? Вам нравится его компания? Сделайте шаг назад и подумайте над этими вопросами,

– посоветовала Сехат.

Вы можете позволить себе жениться

Женитьба и свадьба – это не дешево. Конечно, вы можете просто расписаться и не устраивать празднества. Но если вы всегда мечтали о свадьбе, а сейчас не можете себе ее позволить, то перенесите женитьбу на время. Это поможет избежать финансового напряжения.



Если вы не можете позволить себе свадьбу, то лучше подождать / Фото Jonathan Borba, Pexels

Вам нравится, каковы вы рядом с партнером

Сехат убеждена, что "совместимый" партнер способен проявить в вас самые лучшие качества: "Они подталкивают вас стать лучшей версией себя и могут способствовать положительному взгляду на жизнь". Поэтому очень важно обратить внимание на собственные ощущения рядом с этим человеком.

У вас есть собственная жизнь

Иногда некоторые люди "растворяются" в паре. Если у вас, несмотря на длительные отношения, остается отдельная жизнь, хобби и друзья, то это хороший знак.

Вы свободно говорите о финансах

Говорить о деньгах бывает сложно и некомфортно. Однако если вы думаете, что готовы жениться, то заметьте, умеете ли вы говорить о деньгах со своим партнером.

И вам, и вашему партнеру должно быть комфортно обсуждать финансы и составлять соответствующий бюджет не только для свадьбы, но и для вашей жизни. Это свидетельствует, что вы готовы управлять домохозяйством и браком,

– объяснила Сехат.

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Вы делаете это по правильным причинам

Кое-кого к женитьбе побуждает не искренняя любовь и желание быть рядом всегда. Спросите себя о том, чем мотивировано ваше решение жениться на этом человеке. Некоторые женятся из-за желания разбогатеть, или из-за незапланированной беременности или даже болезненного разрыва с другим человеком. Все это – не причина для женитьбы.

Вы не можете представить свою жизнь без партнера

Если вы перестали искать другие варианты и понимаете, что в мире может быть кто-то красивее, умнее и добрее, но вам нужен именно этот человек и никто другой – это отличный признак, что вы готовы к женитьбе.