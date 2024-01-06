Над любыми отношениями нужно работать, если вы хотите, чтобы они были счастливые и здоровые. По словам профессора социологии Университета Южной Каролины Деборы Коэн, в отношениях на расстоянии для этого придется приложить больше усилий и терпения.

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Как укрепить отношения на расстоянии

Много общайтесь. Каждый из партнеров должен сформулировать свои потребности и желания, а также чувствовать себя услышанным. Заранее обсудите ваши ожидания о частоте разговоров, обмене сообщениями и поездках друг к другу.

Обсудите баланс между независимостью и связью. В жизни случается разное – вы можете запланировать встречу с любимым человеком, но из-за каких-то неожиданных дел ее придется отменить. В таком случае важно быть гибкими в отношении друг к другу. Однако это подразумевает доверие и общение.

Очень важно иметь полноценную жизнь вне отношений. Людям, которые спокойно остаются наедине на время, может быть даже лучше в отношениях. Ведь когда они снова видятся, то имеют больше тем для обсуждения. Они более энергичны и наполнены. Время, проведенное отдельно, может углубить ваши отношения и добавить страсти.

Ресурсы важны. Отношения на расстоянии требуют дополнительных расходов: денег на билеты, чтобы доехать до любимого человека, или же наличия автомобиля. Чем серьезнее становятся отношения, тем больше затрат они требуют, ведь ваши встречи учащаются.

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Соблюдайте принцип "не слишком тесно, не слишком свободно". Важно строить отношения так, чтобы развивать близость, но одновременно давать друг другу необходимое пространство для дыхания.

Помните, что отношения на расстоянии – не приговор. Из-за полномасштабной войны в Украине многие пары разделены километрами. Только от вашего желания и терпения зависит, удастся ли вам сохранить эти отношения.