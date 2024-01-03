Об истории воссоединения 54-летних Джули Шор и Скотта Геде в тиктоке рассказала их дочь Рэйчел. Видео со свадьбы ее родителей уже набрало 6,2 миллиона просмотров.

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После развода супруги не остались в дружеских отношениях

Милое видео, на котором Джули и Скотт целуются, Геде подписала словами: "Успешная "Ловушка для родителей". В нем новоиспеченные супруги выглядят счастливо.

Джули и Скотт поженились через 10 лет после развода: видео

Рейчел опубликовала несколько роликов со счастливого дня родителей и отметила, что это довольно странно – быть на свадьбе своих родителей. Кстати, они с сестрой были одеты в одинаковые синие платья, бежевые туфли и держали в руках одинаковые розовые цветы. Девушки действительно напоминали фильм "Ловушка для родителей", хотя его сюжет и отличается от истории Джули и Скотта.

Пару свела трагедия

Джули работает учительницей, а Скотт – продавцом. Они развелись в 2014 году из-за "медленного ухудшения отношений". Официальный развод родители сестер получили в 2018 году.

После развода и Джули и Скотт встречались с другими людьми. В общем, их отношения нельзя было назвать дружественными в то время. Бывшие супруги снова начали нормально общаться, когда началась пандемия коронавируса.



После развода супруги не поддерживали дружеские отношения / Фото @gachelraede

Все изменила смерть матери Скотта в ноябре 2020 года. Джули сразу поспешила в больницу, чтобы поддержать бывшего мужа. Через полгода умер и отец Скотта. Женщина поняла, что в жизни для нее самая важная семья. Трагические события возобновили романтические отношения между бывшими супругами.

Они стали друзьями, которыми никогда не были. Мы делали то, чего не делали 12 или 13 лет назад, и это было веселее, чем когда-либо,

– рассказала Кэролайн, младшая дочь супругов.

В декабре 2022 года Скотт уже второй раз сделал предложение Джули и пара женилась.

Рэйчел откровенно призналась, что раньше никогда не могла подумать, что ее родители снова будут вместе. Однако девушка очень счастлива за них.