Сегодня говорим о победивших время сказках. Спойлер – у них есть принцы и принцессы, а добро обязательно побеждает зло (как и в жизни). Поэтому самое время для десерта и просмотра.

Обратите внимание Сказочная любовь: как хорошо вы помните любовные сюжеты из рождественских фильмов – интересный тест

Сказочные love story для хорошего настроения

"Три орешка для Золушки"

Любимая сказка родом из детства. Классическая история Золушки несколько видоизменяется, но только получает свою изюминку. То есть, конечно, орешек. Роли Золушки и Принца воплотили Либуше Шафранкова и Павел Травничек. А локацией для съемок стал красивый замок Морицбург, расположенный в Саксонии.

Десерт под фильм: горячий шоколад, обязательно с орешками.



"Три орешка для Золушки" / Кадр из фильма

"Пещера Золотой розы"

(Все части, кроме последней)

Итальянская сказка о храброй принцессе Фантагиро, которая берет меч и судьбу в свои руки. Фантагиро не ждет, пока ее спасет Принц, а сама отправляется навстречу опасным приключениям, чтобы спасти королевство отца от длительной войны. И где здесь love story? Поверь, она украдет твое сердце. Остается только выбрать – принц или колдун?

Десерт под фильм: тирамису, сладкий-сладкий, но с терпкими кофейными нотками.



"Пещера золотой розы" / Кадр из фильма

"Принцесса-невеста"

Love story, которая не стареет. История красавицы Желтец и ее слуги Уэстли – проверенная временем и миллионами зрителей из разных уголков мира. Влюбленные планируют пожениться, однако трагедия разрушает их счастье. Кажется, на этом можно закончить? Но нет) Счастливый финал обязательно наступит. А еще в истории есть пираты. Или, вернее, один пират. И ты удивишься, когда узнаешь, кто это.

Десерт под фильм: что угодно с клубникой.



"Принцесса невеста" / Кадр из фильма

И пусть 2024 подарит нам много моментов, о которых захочется сочинить сказки.