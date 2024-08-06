Love 24 пообщались со Светланой, чтобы получить ответы на самые важные вопросы: как поддержать любимого человека в ВСУ; как пережить тревогу за родного защитника или защитницу, оставаясь в гражданской жизни; как объяснить детям, что папа или мама присоединяется к Силам обороны.

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Решение одного из супругов присоединиться к ВСУ должны поддержать двое

Когда мужчина или женщина принимает решение вступить в ряды ВСУ, как реагировать партнерше или партнеру? Как показать, что он или она поддерживает выбор и будет опорой на пути?

Если защитник или защитница принимает решение идти на войну, важно, чтобы это было совместное решение всей семьи. Хотя оно вызывает тревогу и множество страхов. Но очень важно, чтобы муж или жена поддержали решение. К этому моменту нужно готовиться. Несколько основных направлений подготовки: если есть дети, и кто-то из супругов идет на войну, его партнер или партнерша остаются с ними сами, нужно грамотно объяснить ребенку, что происходит, чтобы не напугать и не создать максимально тревожную среду.

Кроме того, нужно проговорить все финансовые и бытовые моменты. Потому что именно на том, кто остается, отныне будут все жизненные хлопоты семьи. Важно договориться оптимизировать бытовые процессы.

Далее нужно понимать, что в таком случае придется бороться с постоянной тревогой за любимого человека. Будет накрывать страх и неуверенность. Но есть еще неочевидные вещи: прежде всего речь идет об одиночестве. Когда привыкли быть в паре, а теперь приходится чувствовать и физическое, и психологическое одиночество, потому что партнера или партнерши больше нет рядом.

Придется учиться жить без объятий, прикосновений, которые людям необходимы. Если семья жила в новом для себя городе, можно говорить вообще об изоляции. Любимый человек, который на фронте, может не всегда быть на связи, это добавляет тревоги. К этим моментам нужно заблаговременно готовиться.

Подготовка начинается с того, что люди знают и понимают, что их ждет впереди. Важно даже составить список таких вещей. Стоит заметить: активная подготовка уменьшает тревогу. Потому что основной источник тревоги – неизвестность. Когда пара начинает готовиться, прописывать и проговаривать основные моменты, договариваться, это снимает тревогу. Есть предсказуемость. Есть понимание, что будет дальше.

Что делать, если человек внутренне не может принять выбор партнера или партнерши оставить привычную жизнь и стать на защиту страны с оружием в руках?

Здесь очень рекомендована работа с психологом. Здесь работа велась бы так: говорить о внутренних ценностях человека. Нужно объяснить, как каждый сделанный выбор коррелируется с ними. Если принять трудно, это – абсолютно естественно. Именно потому, что человек имел одну картину жизни, а тут все резко меняется.

Проговаривание того как будет выглядеть жизнь в разлуке, позволяет принять реальность. Потому что обычно сделать это нам мешает страх неизвестности. Если с ним работать, апеллируя к ценностям, социализировать новую модель, это поможет. Хотя неуверенность и страхи все равно частично останутся. Потому что это – нормально для человека.

С детьми важно говорить честно

Как наиболее экологично подготовить к этому моменту детей?

Прежде всего важно говорить честно.

Не стоит рассказывать, что папа или мама уехали в командировку или у них новая работа, или еще что-то. Детям надо рассказать откровенно: сейчас страна нуждается в защитниках и защитницах. Ребенок должен гордиться родителями. Главное, чтобы он понимал: это не означает, что папа или мама оставляет семью. Потому что это – один из самых больших страхов.

Главное – объяснить ребенку: папа или мама едет, чтобы защитить тебя, потому что очень любит.

Обязательно нужно договориться с ребенком о каких-то секретных знаках внимания. Например, каждую неделю я тебе буду высылать фото своей улыбки или что-то, что будет только для ребенка. Или ребенок может сделать оберег.

Важно потом каждую неделю фотографироваться с тем оберегом, что он помогает. Это даст ребенку ощущение соучастия, что у него есть связь с папой или мамой на войне через этот предмет. Хорошо может сработать амулет из двух частиц. Например, медальон или конструктор. Этот общий предмет для обоих будет поддерживать связь. Физические предметы служат для детей якорями. Очень важно придерживаться обещаний, данных ребенку. Если говорилось о еженедельном фото, значит, оно должно быть еженедельно. Это подарит ощущение стабильности.

Как действовать, если ребенок договорился созваниваться с папой или мамой, например, каждый четверг, а в условленный момент он или она не выходит на связь?

Об этом надо тоже договариваться заранее. Что, например, если через неделю ничего не происходит, мама или папа дома дает ребенку календарик и надо отсчитать четыре дня. Это даст ребенку материальный якорь, который позволит заземлиться.

Очень важно обмениваться эмоциями

Что делать разделенным войной супругам, чтобы сохранить тепло в отношениях?

Во-первых, им надо научиться говорить об эмоциях и чувствах. Не о событиях, не о том, что произошло снаружи, а о том, что – внутри. События вокруг – страшные, события – тревожные, события – опасные военные с одной стороны, а с другой – то, с чем ежедневно человек вынужден справляться без любимого или любимой.

Поэтому очень важно обмениваться эмоциями. Говорить о том, как грустно без человека. Вспоминать яркие моменты вместе. Иметь свои материальные якоря. Очень часто они и олицетворяют супружескую любовь. Кроме обручального кольца, это могут быть какие-то платки: один муж повяжет себе на руку, другой – жена будет носить в сумочке.

Обязательно также научиться говорить о своих эмоциях с другими. Иметь этот жизненный плот. Им обычно могут быть друзья, доверенные люди, которым можно позвонить и рассказать, что мне грустно, я волнуюсь, и получить поддержку.

Что делать, если любимый человек на войне эмоционально закрылся и больше не идет на контакт?

Это называется диссоциация: когда настолько тяжелые эмоции, что трудно их даже выговорить. Кажется, что никто не понимает. Кажется, что лучше пережить их самому или самой. Однако это – тупик.

Для того чтобы прожить свои эмоции, нужно высказываться. Можно вести дневник. Можно писать в заметках, что ты чувствовал или чувствовала, с кем разговаривал или разговаривала, что помогло или не помогло.

Письмо здесь – это вообще очень важно. Тогда эмоции перестают быть черным или серым тревожным сгустком в груди или в животе. Как только его называешь, становится легче. Надо проговорить свои ощущения в интимном разговоре. Потому что он помогает побороть тревогу. Все свои эмоции нужно формулировать в слова. Как только это сделано, можно работать.

Чтобы было легче, можно ежедневно отводить себе время на тревогу. На один час позволять себе погружаться в горе. Но когда он заканчивается, время жить жизнью. И обязательно нужно не забывать делать для себя что-то полезное: прогулка, здоровая вкусная еда, интересные фильмы, любимая музыка. Нужно жить не только для других, в частности любимого человека на войне, но и для себя. Это – о пополнении ресурса.

Лучшие слова: "я – рядом"

Как вести себя человеку, если он знает, что недавно любимый или любимая пережили на войне что-то очень страшное? Как в первый момент вести себя правильно, чтобы поддержать и не усложнить еще больше?

Если человек пережил на войне какое-то особенно страшное событие, может начаться посттравматическое стрессовое расстройство. Обычно оно бывает у 20% людей. Это – крайнее переживание психологической травмы, и здесь непременно нужна помощь профессионалов. Если не хочется обращаться к военному психологу, можно к гражданскому, который работает с такими ситуациями.

Что может сделать любимый человек? Не настаивать, чтобы ему что-то рассказали. Это может привести к конфликтам. Защитники и защитницы на войне чувствуют, что проживают другой опыт, которого в гражданской жизни не понять. Поэтому настаивать "расскажи-расскажи мне" – очень плохая идея.

Лучшие слова, которые подойдут: "я – рядом", "я вижу, что тебе сложно, когда ты будешь готов, я – здесь, чтобы тебя выслушать, я – здесь, просто, чтобы быть рядом". Важно при этом не пытаться обнять. Потому что иногда для военных, которые пережили трагические события, физический контакт даже с близким человеком может казаться опасным.

Тело не забыло стресс. Поэтому мы советуем, прежде чем обнять защитника или защитницу, предупредить об этом, спросить разрешения. И очень важно – никогда не подходить к военному или военной со спины. Потому что у воинов все еще живет страх опасности. Они постоянно находятся в состоянии повышенного контроля, поэтому о физическом контакте стоит предупреждать заблаговременно. Я хочу тебя поцеловать, можно? Я хочу взять тебя за руку?

Как в такой ситуации объяснить ребенку? Ведь он же может подбежать, наскочить?

Ребенка надо тоже предупредить, что теперь новое правило: сначала посмотри в глаза, а потом – объятия. Сначала можно к этому готовиться с тем из родителей, кто остался дома.

Очень часто можно услышать от родных защитников и защитниц, что когда они возвращаются домой в отпуск, то очень часто ночью чувствуют себя так, как на войне. Кричат. Порываются куда-то бежать. Как успокоить в этот момент? Будить?

Это называется флешбеком. Это один из признаков ПТСР. Первое время они есть у большинства военных, которые возвращаются. Лучше всего – разбудить, но вести себя при этом очень осторожно. Потому что защитник или защитница могут бессознательно даже ударить, им будет казаться, что есть угроза. Лучше – не касаться, а просто позвать. Свет при этом должен быть включен.

Что психологи советуют для нормализации сна? Тихие разговоры, объятия, горячая ванна, теплый чай, чтобы нервная система немного успокоилась. А после пробуждения нужно некоторое время, чтобы вернуться к реальности.

"Очень важно вернуться в привычную рутину"

Когда защитник или защитница возвращается в отпуск, как его или ее любимому человеку лучше всего планировать совместное время? Добавлять какие-то активности, маленькие путешествия, или лучше просто побыть дома?

Очень важно вернуться в привычную рутину. Если было хобби ходить в горы или мастерить что-то, нужно вернуться к нему. Если человек раньше любил театр, непременно сходите. Новые впечатления тем временем лучше не насаждать.

Ни в коем случае из человека не стоит делать личность, которую водят по друзьям с вопросом "расскажи, как там". Лучше всего встретиться с самыми близкими людьми, с теми, ради кого хочется вернуться.

Как преодолевать конфликты, когда любимый человек на фронте? Потому что с одной стороны определенные недоразумения все-таки накапливаются, а с другой – может быть как-то страшно обсуждать их при таких обстоятельствах.

Хорошо, когда до этого пара хотя бы несколько раз пришла к семейному психологу. Он научит отделять конфликт от отношений, а ситуацию от партнера.

"Конфликт – не я, не мой партнер, конфликт – то, против чего мы вместе можем противостоять". Тогда он становится определенным этапом, который надо пройти, а не разрушителем отношений.

К сожалению, случаются ситуации, когда человек на фронте на эмоциях решает завершить отношения с партнером или партнершей. Как понять: это настоящее желание или страх стать обузой?

Обычно, здесь тоже помогает психолог. Он помогает увидеть уязвимость, боль, страх одиночества. Потому что за желанием расстаться может скрываться страх быть брошенным или брошенной. Что любимый человек не дождется, предаст. Тогда кажется, что лучше всего покинуть первым или первой.

Здесь надо смотреть в глубину, в уязвимость человека. Очень важно, что чувствует тот из партнеров, кто остался в гражданской жизни. Если есть желание остаться в этих отношениях, нужны постоянные заверения, что все будет хорошо, вы выдержите. Между тем мужчине или женщине на фронте нужно признать собственные страхи и довериться любимому человеку. Очень важно проговаривать свои эмоции и учиться жить с ними.

Как по вашему опыту: учащаются случаи, когда пары, где кто-то один – в ВСУ, обращаются к психологу?

Да, очень часто обращаются в таких случаях: