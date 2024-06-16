Чтобы быть с Дмитрием, Рита пошла по зову сердца и вернулась в Украину. Свою историю любви она рассказала Love 24.

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"Сердцу не прикажешь, любовь – на первом месте"

Поделитесь, пожалуйста, историей вашего знакомства.

Все случилось совершенно случайно. На тот момент я была в Швейцарии, где живет моя родная сестра, и имела совсем другие планы на будущее. Я пошла в школу изучать немецкий язык.

А моя подруга была в Украине и встречалась с командиром Дмитрия. В мае она поехала на Донбасс и познакомилась там с очень хорошими ребятами. Во время разговора с ними заметила, что у нее есть свободная подруга. И Дмитрий попросил мой инстаграм.

Она, конечно, спросила у меня разрешения поделиться страницей. Рассказала, что такой-то парень интересуется. Я подумала, почему бы нет. Была не против общения с военным.

Дмитрий написал в тот же день. Поздно вечером. Разговор начался с юмора. Он написал: "Привет. Я служу с парнем твоей подруги. Она почему-то думает, что мы с тобой можем найти общий язык". А я ответила: "Привет, скажи, кто ты по знаку зодиака, и я тебе точно скажу, найдем ли мы общий язык". Так все началось.

Он отписал: "Я – Козерог, но для тебя стану, кем хочешь". Так все и началось.

В первые несколько дней общения как-то не складывалось. А уже через неделю моя знакомая, которая тоже была в Швейцарии, звонит и просит приехать, потому что что-то случилось. Я очень испугалась. Быстро приехала. А она стоит с большим букетом цветов. Я спросила, что это. А она ответила: "Это тебе, ты должна знать от кого". Дмитрий не терял времени.

Мы общались по видеосвязи. Первый наш разговор длился 3 часа. Мы очень быстро нашли общий язык.

Дмитрий начал звать меня в Украину. Я, конечно, была не против. Через 1,5 месяца общения и решила приехать и встретиться с ним. Я – из Днепра. А Дмитрий в то время был на Донбассе. Я приехала из Швейцарии, а Дмитрий отпросился на неделю. Мы встретились в Днепре.

К тому времени мы уже очень романтизировано общались. Уже были "котики-зайчики". Цветы. Подарочки. Дмитрий еще не видел меня вживую, но уже проявлял очень классные знаки внимания.



Любовь – на первом месте / Фото, предоставленное Love 24

Встретились мы 7 июля на Ивана Купала. Тогда мы поняли, что, видимо, таки судьба. Эту неделю мы провели вместе. А дальше передо мной встал выбор: либо большое будущее в классной развитой стране (все мои знакомые были "за", чтобы я осталась в Швейцарии), либо возвращаться в Украину и быть с Дмитрием.

Но сердцу не прикажешь. Любовь на первом месте. Я вернулась в Швейцарию только для того, чтобы собрать вещи. Даже если бы мне предлагали миллион долларов, чтобы остаться там, я бы все равно поехала, потому что моя любовь – здесь, в Украине.

Через месяц Дмитрий предложил приехать к нему в гости. На то время это была Дружковка. Там я познакомилась уже со всеми. В частности, с командиром, который со своей девушкой стал настоящим купидоном нашей истории.

Увидеться с Дмитрием удается редко. За год у нас было 10 встреч: 69 дней вместе. И это – уже джекпот. Потому что я знаю, что многие жены и девушки военных видятся со своими любимыми гораздо реже.

"За год я была на Донецком и на Харьковском направлениях"

Сейчас вы находитесь на связи? Есть возможность хотя бы общаться в соцсетях?

Я восхищаюсь тем, как трепетно Дмитрий относится ко мне. Даже имея много работы, пытается связаться со мной. У нас стабильно связь – раз в три часа. "Все хорошо?". "Все хорошо". Если вовремя не приходит сообщение, я начинаю волноваться. Захожу в WhatsApp. Там Дмитрий работает. Если он в сети, значит, все хорошо. Если нет, у меня уже паника. Затем выясняется, что он либо был очень уставший, либо даже заснул, потому что на позициях они почти не спят. Сейчас Дмитрий находится на Волчанском направлении. К счастью, такое не случалось, чтобы он день – два не выходил на связь.



Рита и Дмитрий все время находятся на связи / Фото, предоставленное Love 24

В тиктоке вы делились кадрами своей поездки на Харьковщину, где сейчас очень сложная ситуация. Как решились на это?

За год я была на Донецком и на Харьковском направлениях. Приезжала в село в 30 километрах от Купянска. Сейчас Дмитрий – под Волчанском.

Как решилась? Мне кажется, если любишь человека, то уже все равно. Я уже говорила Дмитрию: "Была бы моя воля, и на позиции к тебе приехала бы. Сидела бы с тобой в блиндаже". Когда он рядом, когда держит меня за руку, ничего не страшно. Даже когда что-то прилетает, что-то бабахкает.

Решиться сложнее всего было, пожалуй, когда я впервые ехала на Донецкое направление. Конечно, я боялась. Когда ехала, видела самолеты. Это был Бахмут. Однако тыл расположен не возле линии фронта.

А в целом это – судьба. Как будет, так будет. Уже как-то я привыкла. Как только Дмитрий дает зеленый свет, я беру чемоданчик в руки и лечу.

Каждая встреча – самый лучший момент: смотрите видео

Что бы вы посоветовали парам, которые переживают вынужденную разлуку из-за войны? Как сохранить в отношениях любовь и трепет друг к другу?

В последнее время думаю над этим. Потому что даже в тиктоке вижу пары, у которых очень сломанные отношения. Военные, их жены, девушки. Расстояние ломает. Кто-то изменяет. Я даже представить не могу, что у нас может такое произойти.

У нас с Дмитрием есть маленький девиз: бесконечно и навсегда. Мы повторяем это каждый день. И стараемся каждый день перед сном, даже после того, как пожелали друг другу спокойной ночи, написать слова благодарности. Например: "Спасибо тебе за твою любовь". И когда читаешь эти слова, становится очень тепло на душе и понимаешь, что это все – не просто так.

Пожалуй, одно из главных правил – быть открытыми друг к другу. Всегда уметь разговаривать... У нас же тоже не всегда все идеально. Дмитрий любит себя накручивать. Он переживает, что я здесь – одна. Что мне станет грустно, скучно, я пойду искать приключения, даже могу кого-то найти. К счастью, он не молчит, говорит об этом открыто. Если бы он всегда молчал, то еще больше и больше бы себя накрутил и, в конце концов, мы бы ссорились. Если что-то не так, мы сразу говорим.

И даже когда у него такие мысли, мы говорим. Он спрашивает: "У тебя все хорошо? Ты там точно никого себе не найдешь"? И я отвечаю: "Нет, Солнышко, никого и никогда". Я тоже волнуюсь. Я знаю, что ему там сложно.

Одно из главных правил: уметь слышать друг друга и благодарить за чувства. А большего и не надо.



Быть вместе – самое большое счастье / Фото, предоставленное Love 24

"Все будет хорошо. Ты у меня сильный. Ты у меня сильная"

Как Дмитрий сделал предложение?

Это произошло на Новый год. Мы были вместе чуть меньше полугода. Дмитрию удалось приехать. Тогда он и сделал предложение. Возможно, где-то в глубине души я и хотела этого, но не думала, что так быстро. Но Дмитрий не теряет времени.

Мы были один на один. На квартире. Вдвоем. Приготовили праздничный ужин и праздновали день рождения Дмитрия (31 декабря). Именно в эту ночь он стал на колени и сделал предложение. Было очень чувственно. Я разрыдалась и, хотя мы виделись на тот момент только 4 – 5 раз, сказала "да". Когда говорится о настоящей любви, достаточно и двух дней, чтобы это понять. Я знаю такие истории, когда люди даже не виделись еще, но уже делали предложение.



Дмитрий сделал предложение в новогоднюю ночь / Фото, предоставленное Love 24

Где вы берете силы, чтобы после встреч снова отпускать любимого?

Видимо, в отношении друг к другу. Видимо, иначе я бы не выдержала. Мы с ним – очень влюблены, очень искренние, постоянно обменивается милыми сообщениями, голосовыми по типу: "Солнышко, обнимаю, целую". От этого становится легче.

Всегда тяжелее всего пережить первые дни разлуки. Особенно, если он приезжает. Тогда мне намного сложнее, чем тогда, когда я еду к нему. Эта атмосфера: дома – его духи, его запах. Я его провожаю – плачу, возвращаюсь в квартиру и начинаю еще сильнее плакать. А когда я уезжаю от него, как-то не так сложно. Недавно была у него 5 дней.

Когда мы прощаемся в реальности, сразу начинаем обмениваться сообщениями. "Все будет хорошо. Ты у меня сильный. Ты у меня сильная. Все у нас получится. Мы все выдержим".

Также отвлекаюсь на будничные дела. Например, пойти с подругой на кофе, пообщаться. Развеяться. Однако даже в эти моменты не перестаю думать о Дмитрии, потому что я знаю, где он. Знаю, как ему сложно. Как-то так.

Каждая наша встреча – самое лучшее, что может произойти со мной

В темные времена так важно находить светлые моменты. Какой из них сейчас – самый счастливый в вашей истории любви?

Пожалуй, каждая встреча – самый счастливый момент. Я больше не жду праздников: дня рождения, Нового года. Я жду наших встреч. Я считаю дни. Всегда пишу Дмитрию, например: "Спокойной ночи. Осталось еще 10 дней". Каждая наша встреча – лучшее, что может произойти со мной. Каждый раз я влюбляюсь в Дмитрия еще больше. После каждой встречи наша любовь становится еще сильнее.

Но самые самые счастливые – первая встреча и признание в любви. И я уверена, что таких моментов в нашей истории будет еще больше. Мы планируем бракосочетание. Мы планируем деток. И планировать, говорить об этом – тоже лучшие моменты. Это моя мечта: иметь большую счастливую семью.

Какая ваша свадьба мечты?

Мы стараемся пока не строить больших планов. Потому что родные Дмитрия – в оккупации. Херсонская область, город Каховка. Сейчас ему очень сложно. Он не видел родителей более двух лет. Планировать свадьбу без родителей мы не хотим. Одно дело – пойти в ЗАГС, расписаться. А гулять свадьбу мы будем только после того, как закончится война. Мы это уже обсуждали.



История Риты и Дмитрия поражает своей нежностью и силой / Фото, предоставленное Love 24

"Дмитрий – очень уставший, но он сохранил в себе это тепло"

Дмитрий уже познакомился с вашими родными?

Да, еще до предложения руки и сердца. Знакомство состоялось в октябре, когда Дмитрий был в отпуске. Он сам захотел, и мы поехали знакомиться к моим родителям. Вторая встреча была в апреле – на мой день рождения. Тогда Дмитрий уже был в статусе будущего зятя. Мои родители – очень рады, что я встретила свою любовь. Они с большим теплом и гордостью приняли Дмитрия в нашу семью. Он теперь может приехать к моим родителям в любой момент. К сожалению, сейчас я и моя семья – единственные, к кому может приехать Дмитрий, пока его родные – в оккупации.

Он имеет возможность поддерживать связь со своими родителями? Хотя бы иногда?

Слава Богу, у них есть интернет. Почти каждый день я общаюсь со своей второй мамой. Хотя, конечно, проблемы со связью бывают неделями. Потому что там – тоже обстрелы. Мы ежедневно молимся, чтобы Каховку освободили.

Как Дмитрий присоединился к силам обороны? Когда это произошло?

Он еще в 18 лет пошел в зону АТО. Сразу из школы пошел служить. В марте 2022 года контракт должен был закончиться. Но началась полномасштабная война.

Дмитрий служит шестой год. Он – очень уставший. Но я приятно удивлена, насколько он сохранил в себе это тепло. То, как он ко мне относится, показывает, что война его не сломала. Он – у меня очень сильный.

