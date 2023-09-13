Неприятный инцидент произошел на свадьбе в итальянском Турине. Успешный банкир Массимо после 3 лет отношений организовал свадьбу с политконсультантом Кристиной.

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За что жених отомстил любимой на свадьбе

Праздничную речь Сегре начал с благодарности гостям, а затем обратился к любимому с неожиданным заявлением.

Я всегда думал, что любить кого-то – желать кому-то благополучия. Даже больше, чем себе. Поэтому даю Кристине свободу любить известного адвоката, которого она избрала,

– сказал Массимо перед всеми.

Так мужчина отомстил избраннице, предавшей его с юристом. Массимо узнал об измене, но решил не отменять церемонию. Он рассказал о ее мерзком поступке всем родным и друзьям. После этого он предложил Кристине отправиться в медовый месяц "со своим адвокатом", извинился и ушел.

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Эта история всколыхнула не только семьи эксвлюбленных, но и всю Италию. Кристина рассказала, что люди перешептываются, когда видят ее, показывают пальцем, смеются. Поэтому Сейманди готовит судебный иск против экслюбившего, который во всеуслышание посрамил ее.