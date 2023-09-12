Как оказалось, мама школьника Лиза сама предложила ему жениться на подруге. Парня такое предложение изумило, но он согласился. Перед свадьбой влюбленные встречались всего 2 месяца.

Тоже интересно 40 мерзких поступков на мальчишнике: как жених-предатель разрушил собственную свадьбу

Как мама женила сына на подруге, которая на 25 лет старше его

Маме Лиза 37 лет. У ее подруги Марианы сорвалась помолвка с бывшим женихом и она впала в депрессию. Чтобы помочь Мариане, женщина решила женить ее на своем сыне Кевине.

41-летняя невеста является владелицей продуктовых магазинов. Как утверждают женщина и ее подруга, брак никак не связан с деньгами. Более того, юный любимый после свадьбы будет помогать жене в магазине.



16-летний Кевин и 41-летняя Мариана / Фото The Mirror

Все было бы совершенно, если бы в дело не вмешалась Комиссия по защите детей Индонезии. Правозащитники не разрешают влюбленным заключать брак, поскольку Кевину еще не исполнилось 18 лет. Поэтому женихам придется спать в отдельных кроватях, пока парень не станет совершеннолетним. Еще два года супруги не могут иметь сексуальных отношений. Есть вероятность, что брак могут аннулировать или же интимная жизнь пары начнется после 18-летия Кевина.