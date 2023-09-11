14 друзей жениха выступили против женитьбы, поскольку не могли скрывать от его избранницы произошедшее на мальчишнике. Об этом мексиканский свадебный диджей рассказал в своем тиктоке.
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Как жених-предатель разрушил собственную свадьбу
Друзья выдвинули против жениха обвинения в более чем 40 непристойных действиях, случившихся на вечеринке.
Они сказали: "Нам очень нравится невеста. Она действительно классная, как младшая сестра для нас. И мы просто не можем и дальше молчать о том, что он сделал на вечеринке",
– вспомнил диджей.
Мужчины признались, что жених предал свою избранницу. Все началось в ночных клубах, а затем он отправился в несколько отелей. Чтобы невеста поверила им, посоветовали посмотреть выписки из его кредитной карты. Как оказалось, среди 40 мерзких поступков мужчины было то, что он "нюхал вещества из ягодиц женщины". В конце концов, свадьбу отменили. Хорошо, что девушка узнала правду о своем избраннике не слишком поздно.
Пользователи тиктока шокированы таким рассказом. Они поддерживают друзей жениха и выражают уважение, что они были честными с девушкой. Однако некоторые отмечают, что стоило рассказать об этом раньше, а не ждать свадьбы.
- "Многие парни не рассказали бы правду, поддержали бы друга. Очень мило, что они позаботились о девушке".
- "Потеряла мужчину, но получила 14 новых друзей".
- "Мило, что они защитили невесту, но зачем нужно было ждать церемонии?"
- "Надеюсь, теперь они ее друзья. Они настоящие!"
- "Мило, что ребята сделали это ради невесты".