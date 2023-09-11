14 друзів нареченого виступили проти одруження, оскільки не могли приховувати від його обраниці те, що сталося на парубоцькій вечірці. Про це мексиканський весільний діджей розповів у своєму тіктоці.
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Як наречений-зрадник зруйнував власне весілля
Друзі висунули проти нареченого звинувачення у понад 40 непристойних діях, які трапилися на вечірці.
Вони сказали: "Нам дуже подобається наречена. Вона справді класна, як молодша сестра для нас. І ми просто не можемо й надалі мовчати про те, що він зробив на вечірці",
– пригадав діджей.
Чоловіки зізналися, що наречений зрадив свою обраницю. Все почалося в нічних клубах, а потім він відправився у декілька готелів. Щоб наречена повірила їм, порадили подивитися виписки з його кредитної картки. Як виявилося, серед 40 мерзенних вчинків чоловіка було те, що він "нюхав речовини з сідниць жінки". Врешті-решт весілля скасували. Добре, що дівчина дізналася правду про свого обранця не занадто пізно.
Користувачі тіктока шоковані такою розповіддю. Вони підтримують друзів нареченого та висловлюють повагу за те, що вони були чесними з дівчиною. Однак дехто зазначає, що варто було розказати про це раніше, а не чекати весілля.
- "Багато хлопців не розповіли б правду, підтримали б друга. Дуже мило, що вони попіклувалися про дівчину".
- "Втратила чоловіка, але здобула 14 нових друзів".
- "Мило, що вони захистили наречену, але навіщо треба було чекати церемонії?"
- "Сподіваюсь, тепер вони її друзі. Вони справжні!"
- "Мило, що хлопці зробили це заради нареченої".