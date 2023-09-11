14 друзів нареченого виступили проти одруження, оскільки не могли приховувати від його обраниці те, що сталося на парубоцькій вечірці. Про це мексиканський весільний діджей розповів у своєму тіктоці.

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