Неприємний інцидент трапився на весіллі в італійському Турині. Успішний банкір Массімо після 3 років стосунків організував весілля з політконсультанткою Христиною.

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За що наречений помстився коханій на весіллі

Святкову промову Сегре почав з подяки гостям, а потім звернувся до коханої з неочікуваною заявою.

Я завжди думав, що кохати когось – це бажати комусь добробуту. Навіть більше, ніж собі. Тому даю Христині свободу кохати відомого адвоката, якого вона обрала,

– сказав Массімо перед всіма.

Так чоловік помстився обраниці, яка зрадила його з юристом. Массімо дізнався про зраду, але вирішив не скасовувати церемонію. Натомість він розповів про її мерзенний вчинок усім рідним і друзям. Після цього він запропонував Христині вирушити в медовий місяць "зі своїм адвокатом", перепросив і пішов геть.

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Ця історія сколихнула не лише сім'ї ексзакоханих, а й усю Італію. Христина розповіла, що люди перешіптуються, коли бачать її, показують пальцем, сміються. Через це Сейманді готує судовий позов проти екскоханого, який привселюдно осоромив її.