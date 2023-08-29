Важно понимать, почему некоторые пары решают разойтись, в то время как другие пытаются укрепить отношения. Психологи назвали несколько факторов, влияющих на вашу жизнь.

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Психологический дискомфорт

Стресс и угроза могут вызвать травму и внутреннюю борьбу. Отсутствие возможности достижения компромисса и решения проблем партнера может привести к внутреннему напряжению и страданию.

Распространение конфликтов

Во время войны изменяются условия нашей жизни, возникает немало проблем. А если пара еще и далеко друг от друга, есть большая вероятность, что она не испытает новых трудностей.

Различная реакция на стресс

Каждый человек реагирует на стресс по-разному. Некоторые могут больше переваривать его наедине, другие – нуждаются в большем общении и поддержке. Разница в реакциях может вызвать несогласие и несоответствие ожиданиям.

Вообще война может усугублять те проблемы в паре, которые уже существуют давно, не только вызывать новые. Неопределенность, страх и угроза могут повлиять на общую судьбу. Однако некоторые пары могут наоборот пытаться укреплять свои отношения, поддерживать друг друга в этот непростой период.