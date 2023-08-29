Важливо розуміти, чому деякі пари вирішують розійтися, тоді як інші намагаються зміцнити стосунки. Психологи назвали кілька факторів, які впливають на ваше життя.

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Психологічний дискомфорт

Стрес та загроза можуть викликати травму і внутрішню боротьбу. Відсутність можливості досягнення компромісу та розв'язання проблем партнера може призвести до внутрішньої напруги й страждання.

Поширення конфліктів

Під час війни змінюються умови нашого життя, виникає чимало проблем. А якщо пара ще й далеко один від одного, є велика ймовірність, що вона не переживе нові труднощі.

Різна реакція на стрес

Кожна людина реагує на стрес по-різному. Деякі можуть більше перетравлювати його наодинці, інші – потребують більше спілкування та підтримки. Різниця в реакціях може викликати незгоду та невідповідність очікувань.

Узагалі, війна може підсилювати ті проблеми в парі, які вже існують давно, не лише викликати нові. Невизначеність, страх та загроза можуть вплинути на спільну долю. Проте, деякі пари можуть навпаки намагатися зміцнювати свої стосунки, підтримувати один одного в цей непростий період.