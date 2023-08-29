Зізнатися у своїх почуттях і сказати "Я тебе кохаю" першими можуть як чоловіки, так і жінки. Утім, було проведене цікаве дослідження, результати якого вас можуть здивувати!

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Три важливих слова

Ідеальний сюжет більшості романтичних мелодрам передбачає чуттєве зізнання у коханні саме від чоловіка. Власне, й у житті переважно саме так і відбувається. New York Post з посиланням на одне дослідження пише, що саме чоловіки у більшості випадків першими кажуть "Я тебе кохаю".

Переважно чоловіки першими казали "Я тебе кохаю" / Pixabay

Було опитано 3109 респондентів з Австралії, Бразилії, Чилі, Колумбії, Франції, Польщі та Великої Британії, яким запропонували заповнити відповідні анкети. Цікаво, що така тенденція прослідковувалася у всіх шести регіонах, крім Франції. В середньому чоловіки готові були сказати три важливих слова через 69 днів після початку знайомства. А жінки – через 77 днів.

За іншими результатами партнери, які відчували, що кохають і готові були зізнатися у цьому, відтягували те саме "Я тебе кохаю" аж до 107 дня знайомства у випадку з чоловіками і 122 дня у версії з жінками. Більшість опитаних, почувши відповідну фразу, відчували неймовірне щастя.

Більшість позитивно сприймала зізнання у коханні / Pixabay

Ще одне подібне дослідження було проведене і в США. Там теж виявилося, що чоловіки першими зізнаються у коханні. Слова "Я тебе кохаю" підсилювали емоційний зв'язок із партнером і покращували інтимні стосунки.

Тому частіше кажіть ці слова своїм партнерам. І не чекайте 100 днів для висловлення своїх почуттів.