Признаться в своих чувствах и сказать "Я тебя люблю" первыми могут как мужчины, так и женщины. Впрочем, было проведено любопытное исследование, результаты которого вас могут удивить!

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Три важных слова

Идеальный сюжет большинства романтических мелодрам подразумевает чувственное признание в любви именно от мужчины. По сути, и в жизни преимущественно именно так и происходит. New York Post со ссылкой на одно исследование пишет, что именно мужчины в большинстве случаев первыми говорят "Я тебя люблю".

Преимущественно мужчины первыми говорили "Я люблю тебя" / Pixabay

Было опрошено 3109 респондентов из Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Польши и Великобритании, которым предложили заполнить соответствующие анкеты. Интересно, что подобная тенденция прослеживалась во всех шести регионах, кроме Франции. В среднем мужчины готовы были сказать три важных слова спустя 69 дней после начала знакомства. А женщины – через 77 дней.

По другим результатам партнеры, которые чувствовали, что любят и готовы были признаться в этом, оттягивали то самое "Я тебя люблю" вплоть до 107 дня знакомства в случае с мужчинами и 122 дня в версии с женщинами. Большинство опрошенных, услышав подобную фразу, испытывали невероятное счастье.

Большинство положительно воспринимало признание в любви / Pixabay

Еще одно подобное исследование было проведено и в США. Там тоже оказалось, что мужчины первыми признаются в любви. Слова "Я тебя люблю" усиливали эмоциональную связь с партнером и улучшали интимные отношения.

Поэтому почаще говорите эти слова своим партнерам. И не ждите 100 дней для выражения своих чувств.