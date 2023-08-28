Утім, є декілька порад, як знайти те саме особливе кохання. Ділимося ними у цьому матеріалі.

Читайте також Не робіть це, якщо хочете сподобатися хлопцю чи дівчині

Як знайти кохання

54-річна акторка Дженніфер Еністон вірить, що знайде кохання з "правильною людиною". Про це пише US Weekly. Зірка серіалу "Друзі" була двічі одружена – з Бредом Піттом та Джастіном Теру. Утім, якщо Джен не вдасться знайти того самого, "сварити" вона себе за це не буде, адже почувається "добре із собою".

Але чи є рецепт, як знайти те саме справжнє кохання з "потрібною людиною"? Особливо у шаленому ритмі 21 століття. Фахівці виділили декілька порад:

знайомства онлайн. Так-так, дехто дуже скептично налаштований щодо усіляких додатків для знайомств, але у цифрову епоху саме вони можуть допомогти відшукати ту саму людину. Їхня основна перевага – ви можете вказати особисті побажання (рід занять, хобі чи навіть колір очей) і одразу ознайомитися з кандидатами;

Так-так, дехто дуже скептично налаштований щодо усіляких додатків для знайомств, але у цифрову епоху саме вони можуть допомогти відшукати ту саму людину. Їхня основна перевага – ви можете вказати особисті побажання (рід занять, хобі чи навіть колір очей) і одразу ознайомитися з кандидатами; не шукайте. Якщо ви довгий час сконцентровані на пошуках того самого партнера, припиніть це робити. Відпочиньте від пошуків і натомість займіться власним самовдосконаленням. Розвантажте думки іншими завданнями;

Якщо ви довгий час сконцентровані на пошуках того самого партнера, припиніть це робити. Відпочиньте від пошуків і натомість займіться власним самовдосконаленням. Розвантажте думки іншими завданнями; знайдіть хобі. Щоб знайти справжнє кохання, варто розуміти у першу чергу хто ви є. Більшість самотніх людей з часом розуміли, що знаходилися у бульбашці. Варто було лише трошки розширити горизонт, зайнятися чимось новим і познайомитися відповідно з новими людьми, як ситуація має усі перспективи змінитися на краще;

Щоб знайти справжнє кохання, варто розуміти у першу чергу хто ви є. Більшість самотніх людей з часом розуміли, що знаходилися у бульбашці. Варто було лише трошки розширити горизонт, зайнятися чимось новим і познайомитися відповідно з новими людьми, як ситуація має усі перспективи змінитися на краще; любіть себе. Щоб полюбити когось, варто у першу чергу полюбити себе. Мовиться про піклування як фізичного, так і психологічного стану. Мета нових стосунків – не замінити старі. Вони мають створити щось нове, а без роботи над собою цього досягти майже неможливо.

Любов до себе допоможе знайти справжнє кохання / Pexels

більше позитиву. Наскільки ви будете відкритими до оточуючих, стільки й шансів у вас знайти підходящого партнера. Позитивно налаштовані люди притягують відповідних партнерів. Сюди ж можна додати і добрі справи. Не відмовляйте у допомозі оточуючим, тоді й удача буде на вашому боці;

Наскільки ви будете відкритими до оточуючих, стільки й шансів у вас знайти підходящого партнера. Позитивно налаштовані люди притягують відповідних партнерів. Сюди ж можна додати і добрі справи. Не відмовляйте у допомозі оточуючим, тоді й удача буде на вашому боці; знайомство заради цікавості. Пошук того самого партнера часто зводиться до того, що люди починають приміряти цю роль на кожного зустрічного. Не перетворюйте побачення на потенційне анкетування і не закохуйтесь одразу – це хибне відчуття. На першому побаченні партнери лише приглядаються одне до одного;

Пошук того самого партнера часто зводиться до того, що люди починають приміряти цю роль на кожного зустрічного. Не перетворюйте побачення на потенційне анкетування і не закохуйтесь одразу – це хибне відчуття. На першому побаченні партнери лише приглядаються одне до одного; протилежності притягуються. Хоча й вважається, що партнери із спільними інтересами мають більше шансів на стосунки, протилежності роблять їх міцнішими. Деякі розбіжності у поглядах, вподобаннях допоможуть партнерам щораз відкривати одне одного;

Хоча й вважається, що партнери із спільними інтересами мають більше шансів на стосунки, протилежності роблять їх міцнішими. Деякі розбіжності у поглядах, вподобаннях допоможуть партнерам щораз відкривати одне одного; день разом. Хочете довготривалих стосунків – спробуйте провести з партнером один день. Якщо 24 години ви витримаєте у компанії одне одного, тоді й потенційні стосунки матимуть місце бути.

Справжнє кохання можна знайти у будь-якому віці / Pexels

Пам'ятайте, справжнє кохання може заскочити вас абсолютно зненацька і у будь-якому віці. Але знайти його можна, якщо докласти трохи зусиль.