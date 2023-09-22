Исполнив роль "Берлина" в культовой киноленте, к актеру сразу же привлекли журналисты с большим интересом к его личной жизни. Как и его герой, Педро скрывает личное за семью замками. Однако все же удалось отклонить занавес тайн любимца женщин, пишет 24 Канал.

Интересно Пыталась "вылепить" себя: Синди Кроуфорд сделала откровенное признание о браке с Ричардом Гиром

Детство и юность

Мужчина родился в 1971 году в Испании. С детства Педро проявлял умение писать: он вел ежедневную газетную колонку на футбольную тематику. После окончания школы поступил в Высшую драматическую школу драматического искусства, где театральное искусство сочетал с изучением журналистики.

В студенческие годы начал подрабатывать в гей-баре барменом, из-за чего его до сих пор упрекают в вопросе сексуальной ориентации.

Что интересно, Педро и сегодня пишет и даже рисует картины, что делает его причастным к персонажу Берлина, который увлекался высоким искусством и поэзией.



Педро Алонсо в роли "Берлина"/ Фото IMDb

Актерская карьера

Постепенно мужчина начал приближаться к своей актерской мечте и в 1995 получил первую роль в ленте "Привычки". Сегодня его фильмография насчитывает десятки киноработ, среди которых: "Отец Касарес", "Под подозрением", "Гранд-гостиница", "Министерство времени", "Стороженица дьявола", "Бумажный дом" и другие.



Педро Алонсо в сериале "Гранд – отель" / Фото Pinterest

К слову, в декабре этого года на стриминговой платформе Netflix выйдет спин-офф "Бумажного дома" под названием "Берлин", где Алонсо выполняет главную роль

Несколько раз мужчину номинировали на актерские премии, но победу одержал в двух:

в 2018 году "За лучшую мужскую роль второго плана" в криминальном сериале присвоили награду от Премии союза актеров Испании;

в 2020 году получил награду от Filming Italy Best Movie Award.

Личная жизнь

Эту тему актер активно скрывает от публики. А на вопрос – кто его избранница отвечает коротко: "Ее зовут Татьяна. И этого достаточно".

Журналистам удалось установить, что речь идет о Татьяне Джорджевич, также известной как Тикси Джамбасс, которая проживает в Париже. Женщина занимается гипнотерапией, любит искусство и на пару с любимым пишет общую книгу. Несколько раз появлялись на красной дорожке.



Педро Алонсо со своей избранницей Татьяной / Фото Pinterest

Также известно, что у актера есть дочь, родившаяся в 1988 году. Больше информации о наследнице звездного отца нет.

Кстати, в 2020 году вышел документальный фильм "Бумажный дом": Феномен", где Педро откровенно рассказал, что не понимает, как его герой может нравиться людям, ведь это не тот человек, за которого родители отдадут своих дочерей замуж.

Чем сегодня занимается Педро Алонсо

Его актерская карьера успешно развивается, мужчина продолжает творить как на бумаге, так и на холсте. Педро выпустил свою книгу El libro de Filipo и снял документальный фильм.



Книга Педро Алонсо "El libro de Filipo" / Фото Google Play

Автор: Марта Гнат