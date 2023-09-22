Виконавши роль "Берліна" в культовій кінострічці, до актора одразу ж прикипіли журналісти з неабиякою цікавістю до його особистого життя. Як і його герой, Педро приховує особисте за сімома замками. Однак, все ж вдалось відхилити завісу таємниць улюбленця жінок, пише 24 Канал.

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Дитинство та юність

Чоловік народився у 1971 році в Іспанії. З дитинства Педро проявляв хист до писання: він вів щоденну газетну колонку на футбольну тематику. Після закінчення школи вступив до Вищої драматичної школи драматичного мистецтва, де театральне мистецтво поєднував із вивченням журналістики.

У студентські роки почав підробляти у гей-барі барменом, через що йому досі закидують питання щодо сексуальної орієнтації.

Що цікаво, Педро і сьогодні пише й навіть малює картини, що робить його дотичним до персонажа "Берліна", який захоплювався високим мистецтвом і поезією.



Педро Алонсо у ролі "Берліна"/ Фото IMDb

Акторська кар'єра

Поступово чоловік почав наближатись до своєї акторської мрії й у 1995 році отримав першу роль у стрічці "Звички". Сьогодні його фільмографія налічує десятки кіноробіт, серед яких: "Батько Касарес", "Під підозрою", "Гранд-готель", "Міністерство часу", "Вартовий диявола", "Паперовий будинок" та інші.



Педро Алонсо у серіалі "Гранд – готель" / Фото Pinterest

До слова, у грудні цього року на стрімінговій платформі Netflix вийде спін-офф "Паперового будинку" під назвою "Берлін", де Алонсо виконує головну роль.

Декілька разів чоловіка номінували на акторські премії, але перемогу отримав у двох:

у 2018 році "За кращу чоловічу роль другого плану" у кримінальному серіалі присвоїли нагороду від Премії союзу акторів Іспанії;

у 2020 році – здобув нагороду від Filming Italy Best Movie Award.

Особисте життя

Цю тему актор активно приховує від публіки. А на питання – хто його обраниця, відповідає коротко: "Її звати Тетяна. І цього достатньо".

Журналістам вдалось встановити, що йдеться про Тетяну Джорджевич, також відому як Тіксі Джамбасс, яка проживає в Парижі. Жінка займається гіпнотерапією, любить мистецтво та на пару із коханим пише спільну книгу. Декілька разів разом з'являлись на червоній доріжці.



Педро Алонсо зі своєю обраницею Тетяною / Фото Pinterest

Також відомо, що в актора є донька, яка народилась 1988 році. Більше інформації про спадкоємицю зіркового батька немає.

До речі, у 2020 році вийшов документальний фільм "Паперовий будинок": Феномен", де Педро відверто розповів, що не розуміє, як його герой може подобатись людям, адже це не та людина, за яку батьки віддадуть своїх дочок заміж.

Чим сьогодні займається Педро Алонсо

Його акторська кар'єра успішно розвивається, чоловік продовжує творити, як на папері, так і на полотні. Крім того, Педро випустив свою книжку El libro de Filipo та зняв документальний фільм.



Книга Педро Алонсо "El libro de Filipo" / Фото Google Play

Автор: Марта Гнат