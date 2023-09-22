Звезда призналась, как пыталась изменить свои интересы, чтобы быть с Гиром. Что из этого вышло – расскажем дальше.

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Измениться для любимого

Синди Кроуфорд в новом сериале "Супермодели" дала редкий комментарий по поводу отношений с бывшим мужем Ричардом Гиром, пишет Daily Mail. Она вспомнила, как пыталась "вылепить" себя, чтобы лучше подходить голливудскому актеру.

Синди Кроуфорд перенимала интересы Ричарда Гира / Инстаграм Синди Кроуфорд

Полюбить бейсбол и тибетский буддизм – тогда Синди могла многое не знать об этом, но пыталась интересоваться ради Ричарда Гира. В 20 лет он увлекся дзэн-буддизмом и более сосредоточен был на медитациях. А уже в конце 70-х перешел к тибетскому буддизму, который основывался на определенных ритуалах.

Ричард Гир интересовался буддизмом / Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

"Ты готова формировать себя вокруг того, в кого влюблена. Я думаю, что 20 лет для женщин – время, когда начинаешь постигать себя, чувствовать собственную силу и соединяться с внутренней. В свои 22 я могла сказать: "Хорошо, я пойду ". А потом понимаешь, что ты не хочешь следовать за кем-то, а быть лидером", – отметила Кроуфорд.

Ее слова касаются той разницы в возрасте между Синди и Ричардом – 17 лет. Они познакомились, когда Кроуфорд было всего 22, а Гиру почти 40. В 1991 году они поженились в Лас-Вегасе, а уже через четыре – заявили о разводе.

Он был старше, поэтому я была в другом круге,

– добавила звезда.

После развода с Гиром Синди Кроуфорд вышла замуж за бывшего манекенщика и владельца ресторанов Рэнди Гербера, с которым до сих пор в браке. От него супермодель родила двоих детей.