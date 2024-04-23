Живут жизнью миллионеров

Сьерра и Билли уже стали звездами тиктока. Там пара активно делится роликами о своей жизни на яхте.

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Яхта, на которой живут супруги, имеет 12 метров. В ней есть все для комфортной жизни: спальня с большой кроватью, гостиная, ванная-комната, функциональная кухня и тому подобное. Судно оборудовано двумя вентиляторами, поскольку летом на нем бывает довольно жарко.

Вместе с парой на яхте живет их любимец – собака Джетти. Супруги каждое утро и каждый вечер останавливаются на суше, чтобы Джетти могла сходить в туалет. Если такой возможности нет, то Сьерра и Билли дают Джетти батут, чтобы она "сделала свои дела".

Супруги экономят воду, поэтому одежду они стирают только когда она очень испачкается. Но в основном Сьерра и Билли ходят в купальнике и плавках.

Смотрите видео о быте на яхте:

За 10 лет своих путешествий, Сьерра и Билли сменили 5 судов и посетили Багамские острова, Барбаду, Канаду, Доминиканскую Республику, Гренаду и другие места. Супруги очень счастливы жить таким образом. Билли считает, что хоть они и не миллионеры, но живут жизнь как очень богатые люди, ведь имеют возможность видеть самые красивые уголки нашей планеты.