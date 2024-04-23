Живуть життя мільйонерів

Сьєрра та Біллі вже стали зірками тіктоку. Там пара активно ділиться роликами про своє життя на яхті.

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Яхта, на якій живе подружжя, має 12 метрів. У ній є все для комфортного життя: спальня з великим ліжком, вітальня, ванна-кімната, функціональна кухня тощо. Судно облаштоване двома вентиляторами, оскільки влітку на ньому буває досить спекотно.

Разом з парою на яхті живе їхній улюбленець – собака Джетті. Подружжя щоранку і щовечора зупиняється на суші, щоб Джетті могла сходити в туалет. Якщо такої можливості немає, то Сьєрра та Біллі дають Джетті батут, аби вона "зробила свої справи".

Подружжя економить воду, то ж одяг вони перуть лише коли він дуже забрудниться. Але здебільшого Сьєрра та Біллі ходять у купальнику та плавках.

Дивіться відео про побут на яхті:

За 10 років своїх мандрів, Сьєрра та Біллі змінили 5 суден і відвідали Багамські острови, Барбаду, Канаду, Домініканську Республіку, Гренаду та місця. Подружжя дуже щасливе жити у такий спосіб. Біллі вважає, що хоч вони й не мільйонери, та живуть життя наче дуже багаті люди, адже мають можливість бачити найкрасивіші куточки нашої планети.