Романтика Комо и огни Парижа: куда поехать на свидание: куда поехать на свидание

Романтическое свидание летом – замечательная идея. Тем более, если выбрать для себя и любимого человека одну из самых романтичных локаций. Например, магическое Комо, фантастический Париж и позолоченную Прагу.

Некоторые города и локации буквально созданы для романтики. Побывать там – как посетить резиденцию Купидона. Love 24 рассказывает, куда отправиться, чтобы провести время с максимальной атмосферой.

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Куда лучше всего отправиться на свидание

Озеро Комо.

Одна из самых романтичных локаций Европы, расположена в самом сердце Северной Италии. Изумрудное озеро в ореоле альпийских пейзажей – идеальное место, чтобы разделить счастливый миг с любимым человеком. Легенда говорит: если сделать предложение под звездами Комо, брак непременно будет счастливым.



Комо славится романтическим вайбом / Unsplash

Париж

Город, который не нуждается в особых романтических представлениях. Ежегодно туда приезжают сотни влюбленных из разных уголков мира, чтобы прогуляться по Монмартру, увидеть, как зажигает свои огни Эйфелева башня, устроить романтический пикник на берегу Сены и сходить вместе в Лувр.



Париж не теряет свою романтику во все сезоны / Unsplash

Прага

Злата Прага создана для особых моментов и вечных обетов. Карлов мост за свою историю видел тысячи признаний. А Староместская площадь слышала миллионы романтических признаний. И, конечно, романтический must have – подняться вместе к Градчанам и любоваться позолоченными крышами старого города.



Прага коллекционирует романтические легенды / Unsplash

Верона

Романтическая "столица" мира. Именно там Уильям Шекспир поселил самых известных любовников в истории человечества: Ромео и Джульетту. А сейчас влюбленные приезжают во дворик Джульетты, чтобы загадать свое желание и сделать лав стори незабываемой.