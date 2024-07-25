Стоит ли сохранять брак ради детей: честный ответ психолога

К сожалению, часто бывает, что двое людей, которые уже не любят друг друга пытаются сохранить свой брак ради детей. Это решение является проигрышным для всех.

Психолог Наталья Гарина заметила, что дети очень чувствительны к эмоциональному климату в семье. Они сразу почувствуют, когда что-то – не в порядке. Даже, если родители изо всех сил пытаются скрыть правду.

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Как брак ради детей разрушает их жизнь

По словам психолога, брак ради детей:

повышает у них уровень стресса;

провоцирует проблемы с поведением и обучением.

имеет негативное влияние на их будущее восприятие отношений.

Глядя на таких родителей, которые остаются вместе только ради своих потомков, дети понимают: эмоциональной близости может и не быть, тем временем конфликты и неприязнь в отношениях – норма, а свои потребности можно игнорировать, чтобы другим было хорошо.



Брак ради детей может разрушить их будущее / Unsplash

Какая альтернатива

Вместо того, чтобы из последних сил цепляться за старые отношения, лучше выбрать вариант, который будет комфортным для всех. В частности, говорится о: