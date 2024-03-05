"Вторая самая красивая невеста, которую я видел": слова отца в день свадьбы довели дочь до слез
Источник:@emilyandluke
Для каждого отца свадьба дочери – особое событие в жизни. Но реакция папы одной невесты растрогала многих людей в сети.
Нежность в каждом слове
Трогательным видео поделилась фотограф, которая работала на этой свадьбе. Ролик уже посмотрели более 5,6 миллиона пользователей.
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Невеста Кристи решила показаться отцу в свадебном платье прежде чем он поведет ее под венец. Когда девушка зашла в комнату, мужчина был поражен. Он громко ахнул и даже развел руками.
О Боже! Ты выглядишь потрясающе. Я даже боюсь тебя касаться, чтобы не испортить эту картинку. Ты просто потрясающая,
– сказал отец.
Мужчина был действительно поражен тем, как выглядела его дочь. Он постоянно повторял Кристи, что она очень красивая и рассматривал все детали свадебного образа. Отец даже заметил, что Маркусу, то есть жениху, очень понравится свадебный образ любимой.
Впоследствии счастливый отец добавил: "Ты вторая самая красивая невеста, которую я видел в своей жизни. Моя жена Лесли – номер один". Эти слова так тронули Кристи, что она дрожащим голосом ответила: "Это заставляет меня плакать".
Смотрите чувственное видео первой встречи невесты с отцом:
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В комментариях люди восхищаются искренностью отца Кристи, а тех девушек, у которых нет отца, это видео заставило загрустить.
- "Он так искренне сказал, что Маркусу это понравится. Это прозвучало так, будто он его знает и любит";
- "Как девушку, у которой никогда не было отца, это заставляет меня рыдать";
- "То, как он комментирует каждую деталь, восхищает";
- "Какой удивительный человек!";
- "Очень ценно то, как он вникает в детали. Но мы также должны поговорить о том, как он отзывается о своих отношениях. Важно помнить и признавать собственные особые отношения".