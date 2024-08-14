Отец тайно разослал свадебные приглашения всей семье: невеста сходит с ума от ярости
Источник:Reddit
Одна невеста была просто ошеломлена, когда узнала, что ее отец тайно разослал свадебные приглашения родственникам, которых она даже никогда не видела. Женщина возмущена такой самодеятельностью папы, ведь свадьбу оплачивает она и жених, а не родители.
Невеста больше не хочет общаться с папой
Невеста рассказала, что сейчас живет в другой стране. Ее отец, который очень любит ходить в гости к родственникам, предложил самостоятельно раздать им приглашения.
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Эта идея показалась дочери логичной, ведь у нее не было времени лететь на родину, чтобы раздать гостям приглашения. Невеста отправила отцу точное количество приглашений и несколько раз обсудила с ним список гостей.
Через несколько недель отец попросил дочь прислать PDF-формат приглашения, чтобы он отправил его родственнику, который живет в 2 часах езды. Но женщина точно не ожидала того, что произошло дальше.
Когда я вернулась на родину, то в течение первых нескольких часов узнала, что отец проигнорировал мой список и прислал PDF-версию приглашения каждому родственнику, включая людей, которых я даже никогда не видела,
– сказала невеста.
Женщина была ошеломлена, а отец сказал лишь, что некрасиво приглашать родственников выборочно и надо звать всех. Невеста сильно разозлилась на отца за такую самодеятельность. Она пыталась объяснить ему, что это ее свадьба, за которую она сама и платит. Мол, если отец очень хочет видеть кого-то из этих родственников на свадьбе, то пусть за них заплатит.
В конце концов отец таки извинился за свой поступок, но невеста уверена – он сделал это неискренне. Мужчина сказал, чтобы дочь сама отменила приглашения гостям, которые раздал отец. После этой истории невеста больше не хочет общаться с папой.