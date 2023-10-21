24 Канал подготовил подборку из 10 идей для осеннего свидания. Мы уверены, что какая-то из них обязательно пригодится вам, или вдохновит на собственную интересную идею.

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Велопрогулка

Пока на улице еще совсем не похолодало, советуем ловить момент. Пригласите своего любимого человека на велопрогулку. Так вы сможете и активно провести время и увидеть новые осенние пейзажи. В самом красивом месте, которое найдете, сделайте мини-пикник. Для этого бросьте в рюкзак термос с горячим чаем или глинтвейном и любимые вкусняшки.

Мы уверены, что такое свидание понравится вашему партнеру.



Пригласите вторую половинку на велопрогулку / Фото Tim Gouw / Pexels

Побачення у ресторані? Чи краще похід в кіно? Як би ви не вирішили провести вечір із коханою людиною, подбайте, щоб під рукою була продукція Durex®. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з гелем-змазкою Durex® Naturals (тонкі), 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Поход в театр

Поход в театр – это отличная идея для романтического свидания. Вы можете выбрать то, чего никогда раньше не видели. К примеру, пойти на балет или в кукольный театр. Это свидание точно запомнится, ведь вы вместе сделаете что-нибудь новое.

Кроме того, это отличная возможность изысканно одеться. После театра сходите на романтический ужин в ресторан.



Сходите в театр на свидании / Фото Monica Silvestre / Pexels

Киновечер дома

Если вы не хотите выходить из дома, устроит кинотеатр в квартире. Фильм для просмотра лучше выберите заранее, ведь на это уйдет много времени. Закажите пиццу, наденьте пижамы и удобно усаживайтесь на диване.

Такое свидание ценно тем, что на нем можно обниматься, целоваться и ставить фильм на паузу.



Организуйте дома киновечер / Фото cottonbro studio / Pexels

Побудьте туристами в родном городе

Поскольку выезд мужчин за границу в Украине сейчас ограничен, предлагаем вам побыть туристами в родном городе. Организуйте своему любимому сюрприз – скажите, пусть он представит себя туристом в родном городе. Для того чтобы подкрепить это впечатление, сходите на несколько экскурсий, а после поужинайте в ресторане, в котором раньше никогда не были.

Так на один день вы сможете представить, что вместе уехали в романтическую поездку в другую страну.



Сходите на экскурсию в родном городе / Фото Yurii Hlei / Pexels

Приготовьте блюдо из тыквы

Осень – сезон тыквы. Это идеальное время для того, чтобы вместе приготовить блюдо из тыквы. Если раньше вы никогда не пробовали его – тогда точно нужно реализовать эту идею для свидания. Рецепты мы для вас уже приготовили.

Как приготовить конфеты и латте из тыквы: видео

Рецепт вкусной пасты с тыквой: видео

Как вкусно запечь тыкву: видео

Сложите пазлы

Сборка пазлов – это отличная возможность поработать в команде. Кроме того, такое времяпрепровождение поможет вам поймать дзен и оторваться от других забот. Чтобы атмосфера была приятнее, включите любимую музыку на фоне.

Покатайтесь на лошадях

Если вы с вашим партнером любите делать что-нибудь новое, то запишитесь на конную прогулку. Во всех городах есть центры верховой езды, потому организовать такое свидание несложно. Эмоций после такого у вас точно будет многое.



Займитесь верховой ездой / Фото MabelAmber / Pixabay

Посетите музей

Мы уверены, что в вашем городе есть музеи. Даже если вам кажется, что они не очень интересны, все равно посетите их. Вы сможете услышать что-нибудь новое, а затем вместе с любимым человеком обсудить это.

Дегустация сыров дома

Чтобы продегустировать сыр, не обязательно ехать на ферму или идти в ресторан. Купите в магазине несколько видов сыров. Лучше всего, чтобы они были сделаны из разного молока – коровьего, козьего, овечьего, буйволиного. Так ваша дегустация будет более интересной.

Засервируйте стол: добавьте к сырам виноград, орехи и мед. Так сырная тарелка будет выглядеть элегантной и вкусной. Ваш любимый человек точно будет в восторге от этого свидания.



Устройте дегустацию сыров дома / Фото mariya_m / Pixabay

Сходите на завтрак в атмосферное заведение

А как насчет утренних свиданий? Обычно свидание ассоциируется с ужинами, но вы можете проявить оригинальность и пригласить вторую половинку на поздний праздничный завтрак. Выберите заведение с хорошим интерьером. Желательно, чтобы он располагался недалеко от вашего дома, чтобы утром не нужно было далеко ехать.

Закажите вкусные завтраки и теплые напитки к ним и начните свой день с разговоров с любимым человеком. Хорошее настроение до конца дня гарантировано!