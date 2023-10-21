24 Канал підготував підбірку з 10 ідей для осіннього побачення. Ми впевнені, що якась з них обов'язково стане вам у пригоді, або ж надихне на власну цікаву ідею.

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Велопрогулянка

Поки на вулиці ще остаточно не похолодало, радимо ловити момент. Запросіть свою кохану людину на велопрогулянку. Так ви зможете й активно провести час, і побачити нові осінні пейзажі. У найгарнішому місці, яке знайдете, зробіть мініпікнік. Для цього киньте у рюкзак термос з гарячим чаєм або глінтвейном та улюблені смаколики.

Ми впевнені, що таке побачення точно сподобається вашому партнеру.



Запросіть другу половинку на велопрогулянку / Фото Tim Gouw / Pexels

Побачення у ресторані? Чи краще похід в кіно? Як би ви не вирішили провести вечір із коханою людиною, подбайте, щоб під рукою була продукція Durex®. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з гелем-змазкою Durex® Naturals (тонкі), 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Похід в театр

Похід в театр – це чудова ідея для романтичного побачення. Ви можете обрати те, чого ніколи раніше ще не бачили. До прикладу, піти на балет або ж у ляльковий театр. Це побачення точно запам'ятається, адже ви разом зробите щось нове.

Крім того, це чудова можливість вишукано одягнутися. Опісля театру сходіть на романтичну вечерю у ресторан.



Сходіть у театр на побаченні / Фото Monica Silvestre / Pexels

Кіновечір вдома

Якщо ви не хочете виходити з дому, то влаштує кінотеатр в будинку. Фільм для перегляду краще оберіть заздалегідь, адже на це може піти багато часу. Замовте піцу, одягніть піжами і зручно вмощуйтеся на дивані.

Таке побачення цінне тим, що на ньому можна багато обійматися, цілуватися і ставити фільм на паузу.



Організуйте вдома кіновечір / Фото cottonbro studio / Pexels

Побудьте туристами в рідному місті

Оскільки виїзд чоловіків за кордон в Україні зараз обмежений, то пропонуємо вам побути туристами у рідному місті. Організуйте своєму коханому сюрприз – скажіть, нехай він уявить себе туристом у рідному місті. Для того, щоб підкріпити це враження, сходіть на кілька екскурсій, а опісля повечеряйте в ресторані, в якому раніше ніколи не були.

Так на один день ви зможете уявити, що разом поїхали у романтичну поїздку в іншу країну.



Сходіть на екскурсію у рідному місті / Фото Yurii Hlei / Pexels

Приготуйте страву з гарбуза

Осінь – сезон гарбузів. Це ідеальний час для того, щоб разом приготувати страву з гарбуза. Якщо раніше ви ніколи не куштували його – тоді точно мусити реалізувати цю ідею для побачення. Рецепти ми для вас вже підготували.

Як приготувати цукерки та лате з гарбуза: відео

Рецепт смачної пасти з гарбузом: відео

Як смачно запекти гарбуз: відео

Складіть пазли

Складання пазлів – це чудова нагода попрацювати в команді. Крім того, таке проведення часу допоможе вам впіймати дзен та відірватися від інших турбот. Щоб атмосфера була приємнішою, увімкніть на фоні улюблену музику.

Покатайтеся на конях

Якщо ви з вашим партнером любите робити щось нове, то запишіться на кінну прогулянку. У всіх містах є центри верхової їзди, тому організувати таке побачення не складно. Емоцій після такого у вас точно буде багато.



Займіться верховою їздою / Фото MabelAmber / Pixabay

Відвідайте музей

Ми впевнені, що у вашому місті є музеї. Навіть, якщо вам здається, що вони не дуже цікаві, все одно відвідайте їх. Ви зможете почути щось нове, а потім разом з коханою людиною обговорити це.

Дегустація сирів вдома

Щоб продегустувати сири, не обов'язково їхати на ферму чи йти в ресторан. Купіть у магазині кілька видів сирів. Найкраще, щоб вони були зроблені з різного молока – коров'ячого, козячого, овечого, буйволиного. Так ваша дегустація буде цікавішою.

Засервіруйте гарно стіл: додайте до сирів виноград, горіхи та мед. Так сирна тарілка виглядатиме елегантною та дуже смачною. Ваша кохана людина точно буде в захваті від цього побачення.



Влаштуйте дегустацію сирів вдома / Фото mariya_m / Pixabay

Сходіть на сніданок в атмосферний заклад

А як щодо ранкових побачень? Зазвичай побачення асоціюється з вечерями, але ви можете проявити оригінальність і запросити свою другу половинку на пізній святковий сніданок. Оберіть заклад з гарним інтер'єром. Бажано, щоб він розташовувався неподалік вашого дому, аби вранці не потрібно було далеко їхати.

Замовте смачні сніданки та теплі напої до них і почніть свій день з розмов з коханою людиною. Гарний настрій до кінця дня гарантований!