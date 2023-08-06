Успешный оральный секс – это не только достижение оргазма, но и новый шаг сексуальной близости, обретение уверенности и незабываемый опыт как для вашего партнера, так и для вас. С помощью нескольких простых советов вы сможете справиться с искусством орального секса.

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5 ключевых секретов для непревзойденного орального секса

Слушайте своего партнера

реагируйте на его желания и эмоции. Это поможет насладиться сполна и стать на шаг поближе в сексуальных отношениях. А речь тела партнера может рассказать многое о его/ее наслаждении. Обратите внимание на сигналы, отправляемые вашей половинкой: движения бедер, дыхание и позиция тела.

Комфортная атмосфера

Создайте незабываемую атмосферу, где вы оба будете чувствовать себя расслабленно и комфортно. Этот ключевой момент сделает каждое мгновение более незабываемым. Кроме этого, создайте плейлист для интима, который придаст вашей ночи романтики и безумной страсти. Это может добавить пикантность к интимному опыту и сделать его еще более увлекательным для обоих партнеров.

Экспериментируйте с гель-смазками

Лубриканты могут стать вашими союзниками в достижении высочайшего удовольствия. Они придадут пикантности и сделают оральный секс еще более увлекательным. Можете попробовать Интимный гель-смазку Durex Play Sweet Strawberry который подарит нежный аромат и приятный вкус. Этот гель поможет поднять удовольствие до нового уровня.

Игрушки для удовольствия

Для большего разнообразия используйте игрушки. Вибраторы и интимные массажеры могут стать дополнительными инструментами наслаждения во время орального секса.

Цените каждый момент

Не беспокойтесь об оргазме, дайте себе возможность полностью углубиться в любой момент. Цените каждое прикосновение, каждый взгляд, ведь сам процесс может стать незабываемым наслаждением. Важно понимать, что секс – это не только кульминация, но способ сблизиться психологически и эмоционально.

Оральный секс – самое высокое удовольствие / Woman's Day