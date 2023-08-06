Успішний оральний секс – це не лише досягнення оргазму, а й новий крок сексуальної близькості, набуття впевненості та незабутній досвід як для вашого партнера, так і для вас. За допомогою кількох простих порад ви зможете легко впоратися з мистецтвом орального сексу.

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5 ключових секретів для неперевершеного орального сексу

Слухайте свого партнера

реагуйте на його бажання та емоції. Це допоможе насолодитися сповна та стати на крок ближче у сексуальних стосунках. А мова тіла партнера може розповісти багато про його/її насолоду. Звертайте увагу на сигнали, які відправляє ваша половинка: рухи стегон, дихання та позиція тіла.

Комфортна атмосфера

Створіть незабутню атмосферу, де ви обоє почуватиметеся розслаблено та комфортно. Цей ключовий момент зробить кожну мить більш незабутнім. Крім цього, створіть плейлист для інтиму, який додасть вашій ночі романтики та шаленої пристрасні. Це може додати пікантності до інтимного досвіду та зробити його ще більш захопливим для обох партнерів.

Експериментуйте з гель-змазками

Лубриканти можуть стати вашими союзниками в досягненні найвищого задоволення. Вони додадуть пікантності та зроблять оральний секс ще захопливішим. Можете спробувати Інтимний гель-змазку Durex Play Sweet Strawberry, який подарує ніжний аромат та приємний смак. Цей гель допоможе підняти насолоду до нового рівня.

Іграшки для насолоди

Для більшого розмаїття використовуйте іграшки. Вібратори та інтимні масажери можуть стати додатковими інструментами задоволення під час орального сексу.

Цінуйте кожен момент

Не турбуйтеся про оргазм, дайте собі змогу повністю поглибитися у кожен момент. Цінуйте кожен дотик, кожен погляд, адже сам процес може стати незабутньою насолодою. Важливо розуміти, що секс – це не лише кульмінація, а й спосіб зблизитися психологічно та емоційно.

Оральний секс – найвище задоволення / Woman's Day