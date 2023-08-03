Люди, которые не хотят, чтобы к ним прикасались после интима, имеют на это несколько причин. С одной стороны речь идет о физиологических аспектах, с другой – о психологических.

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Почему некоторые люди не хотят, чтобы к ним прикасались после секса

Физиологический аспект. Во время сексуальной стимуляции наш организм высвобождает разные гормоны, включая эндорфины – так называемые "гормоны счастья". Они способствуют ощущению радости, счастья и эйфории во время акта. Однако после достижения оргазма и прекращения стимуляции уровень эндорфинов начинает снижаться, что может привести к изменению настроения. Эмоциональный нюанс. Секс – это, хоть и удивительное, но интенсивное эмоциональное переживание. После оргазма организм может не справиться с таким количеством эмоций, поэтому иногда вы можете испытывать стыд, уныние или даже тревогу. Конечно, в таком состоянии прикосновения партнера могут оказаться лишними.

Ни в коем случае не паникуйте, дайте своему партнеру время, чтобы снова стать готовым к физическому контакту и нежным объятиям.

После секса дайте своему партнеру время / As

Таким образом, важно помнить, что каждый человек уникален, и у нас могут быть разные реакции на интимность и близость. Зачастую они зависят от нашего эмоционального состояния, настроения, физического утомления и многих других факторов.

Итак, если вы чувствуете, что не хотите объятий или поцелуев после секса, не вините себя. Это абсолютно нормальная реакция организма на интимное переживание.

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