"Я уже 10 лет его тяну": Оля Полякова впервые рассказала, чем на самом деле занимается ее муж
Источник:Слава Демин
Певица Оля Полякова всегда открыто делится личной страницей своей жизни. Конечно, не обходит тему отношений со своим мужем Вадимом. Иногда это провоцирует некоторые слухи, но артистка уверенно ставит точку в них.
В интервью Славе Демину звезда рассказала, чем действительно занимается ее муж и кто в их паре имеет коммерческий потенциал.
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Оля Полякова никогда не скрывала: в начале творческой карьеры ее активно поддерживал муж. Речь идет непосредственно о финансах. Но потом Вадим постепенно перестал заниматься бизнесом.
"Он не за раз обеднел. Сначала у него закончился его бизнес, и мы много лет тратили деньги, которые он на нем заработал", – пояснила она.
Позже пополнение семейного бюджета легло на плечи Оли и в своих интервью она откровенно признавалась, что ей нравилось работать. Поэтому вот уже какое время она иронически рассказывала, что удерживает своего мужа.
Я уже 10 лет его тяну. Он с меня тянет бабло. Я говорю: "Вадик, ну как ты мог так устроиться". Молодая, красивая, еще тебе деньги дает. А он говорит: "Видимо, в той жизни я сделал что-то прекрасное",
– шутит звезда.
Но на самом деле у Вадима есть свой бизнес. Оля откровенно призналась, что мужчина вместе со своим партнером сейчас руководит компанией, производящей технику для уборки. И именно он в их семье имеет "коммерческую жилку", а Полякова просто занимается своим ремеслом.
А что я умею кроме того, как петь? Но нет, было несколько раз в молодости, надо вернуться к "муткам",
– снова отшутилась певица.
А всем хейтерам, которые что-то додумывают по поводу ее отношений с мужем, посоветовала заниматься своей жизнью.
"Если бы я слушала, что мне говорят люди, как они мне подрезали крылья и что они обо мне говорили, я бы ничего не достигла. Живите своей жизнью, слушайтесь своих желаний и своих мечтаний. Идите своей дорогой, ни на кого не смотрите и никого не слушайте. Потому что среди людей всегда кто-то будет недоволен", – отметила она.