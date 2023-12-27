С пожарным автомобилем: одесский спасатель устроил любимой особое предложение

Одесский спасатель Григорий подарил своей любимой особое предложение руки и сердца. Парень приехал к ней под подъезд на пожарном автомобиле.

В ГСЧС Одесской области поделились трогательной историей любви. Она победила даже войну.

Обратите внимание Особое "да" под звуки тревоги: какие украинские звезды обручились в 2023 году

Война не сломает у нас желание жить, любить, создавать семьи, ибо когда как не сейчас ценить каждый счастливый миг и каждое светлое чувство,

– говорится в сообщении.

Спасатель Григорий устроил особое признание

Герой-спасатель Григорий решил устроить для любимой особое признание в любви. К ее подъезду он приехал на пожарном автомобиле с роскошным букетом цветов. Когда девушка увидела любимого, сначала удивилась и разволновалась, а потом сказала ему заветное "да".

Фото из признания – просто сказочные.



Девушка сказала особое "да" / ГСЧС Украины



Кольцо, которое Григорий подарил любимой / ГСЧС Украины



Счастливый момент поймали на фото / ГСЧС Украины

Украинцев приятно поразило признание. Они оставили влюбленным немало приятных комментариев.

Воин ВСУ признался любимой в детском саду, где она работает

Редакция 24 Канала поздравляет Григория и его возлюбленную с помолвкой. Счастье под мирным небом!

В декабре 2023 года Украина восхитило признание воина Андрея его любимой Виктории. Это произошло в детском саду, где работает девушка на глазах у десятков детей. Радостное событие произошло в День ВСУ и День Святого Николая. Видео помолвки "взорвало" сеть.