У ДСНС Одеської області поділилися зворушливою історією кохання. Воно перемогло навіть війну.

Зверніть увагу Особливе "так" під звуки тривоги: які українські зірки заручилися у 2023

Війна не зламає у нас бажання жити, кохати, створювати сім'ї, бо коли ж як не зараз цінувати кожну щасливу мить та кожне світле почуття,

– мовиться у повідомленні.

Рятувальник Григорій влаштував особливе освідчення

Герой-рятувальник Григорій вирішив влаштувати для коханої особливе освідчення. До її під'їзду він приїхав на пожежному автомобілі з розкішним букетом квітів. Коли дівчина побачила коханого, спершу здивувалася та розхвилювалася, а тоді сказала йому заповітне "так".

Фото з освідчення – просто казкові.



Дівчина сказала особливе "так" / ДСНС України



Каблучка, яку Григорій подарував коханій / ДСНС України



Щасливий момент потрапив на фото / ДСНС України

Українців приємно вразило освідчення. Вони залишили закоханим чимало приємних коментарів.

Редакція 24 Каналу вітає Григорія та його кохану з заручинами. Щастя під мирним небом!

Воїн ЗСУ освідчився коханій у дитсадку, де вона працює

У грудні 2023 року Україну зворушило освідчення воїна Андрія його коханій Вікторії. Це сталося у дитсадку, де працює дівчина на очах у десятків дітей. Радісна подія сталася у День ЗСУ та День Святого Миколая. Відео заручин "підірвало" мережу.