Олександра Заріцька вже спланувала весілля. А Міла Сивацька розглядала особливу каблучку, ховаючись від російських атак у коридорі. 24 Канал розповідає, хто з українських зірок заручився у 2023 році.

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Міла Сивацька

Марафон щасливих новин розпочала акторка Міла Сивацька. Її коханий Сергій символічно обрав для освідчення казкову новорічну ніч.

Міла не надто охоче ділиться деталями особистого життя у мережі. Водночас вже у перший день нового року опублікувала фото розкішної каблучки, а згодом розсекретила й деталі про щасливу мить. На жаль, вже через декілька хвилин після освідчення російські окупанти атакували Київ дронами.

Коли він освідчився, я була така щаслива. І тут ми йдемо в коридор, всі ці страшні звуки. І я сиджу, а це все так дивно, бо тут ти дивишся на цю каблучку і чуєш вибухи,

– поділилась Міла.

Акторка зізнається: вона мріє про весілля у звільненому Криму.



Міла Сивацька показала особливу каблучку / Світлина з інстаграму акторки

Олександра Заріцька

У травні про радісну подію шанувальників сповістила солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Вона заручилася з Павлом Тараненком – motion-дизайнером гурту Hawx.

Співачка зізнається: коханий постійно каже їй, що вже хоче назвати своєю дружиною. Закохані мріють стати справжньою сім'єю.

Весілля закохані планують відсвяткувати у червні 2024 року. А щоб додати очікуванню нотку солоду, Олександра презентувала кліп, у якому постала в образі нареченої.



Олександра та Павло вже спланували весілля / Фото з інстаграму kazka.band

Образ нареченої Олександра вже приміряла у кліпі: дивіться відео

Олег Машуковський

Блогер Олег Машуковський освідчився коханому Данилу на вершині Говерли. Древні карпатські краєвиди додали урочистому моменту особливого вайбу.

Доки Данило милувався гірським пейзажем, Олег витягнув каблучку й став на одне коліно. Приголомшений та щасливий Данило відповів "так".

Згодом Олег опублікував зворушливий допис. Блогер наголосив, що щастя – тут та зараз. Його потрібно не заслуговувати, а створювати.

"Кожна людина має право бути щасливою, незважаючи на те, що подумають інші. Будьте щасливі", – зауважив Олег.

Блогер Машуковський освідчився коханому: дивіться відео

Юля Верба

У жовтні Юля Верба опублікувала фото з каблучкою. Кадр блогерка-мільйонниця підписала: "я сказала так". Згодом вона поділилася відео особливого моменту.

Вже через декілька тижнів Юля опублікувала нові світлини каблучки й зізналася, що їй досі не віриться. Дані про свого коханого блогерка не розкриває. Водночас охоче ділиться спільними романтичними світлинами.



Юля Верба сказала своєму коханому "так" / Фото з інстаграму блогерки

Діва Оливка

У серпні особливе "так" сказала блогерка-мільйонниця Алевтина (відома як "Діва Оливка"). Її коханий Ігор обрав для заручин каблучку з синім сапфіром. Цей камінь – особливий для Алевтини.



Кадрами освідчення Аля поділилася у мережі / Скриншот з відео

Блогерка поділилася з шанувальниками, що її історія з синім сапфіром розпочалася в індійському ашрамі. Місцевий монах розповів, що цей камінь – Алевтини, і їй було б добре мати його біля себе для гармонізації стану.

Камінь доставили зі Шрі-Ланки, а дизайн каблучки Ігор розробив сам.



Особлива каблучка з особливим каменем / Скриншот з відео

У жовтні Алевтина та Ігор відсвяткували весілля. Блогерка зауважила, що це було чуттєво та чарівно.



Аля та Ігор вже відсвяткували весілля / Фото з інстаграму diva_olivka

Ірина Сопонару

Зірці жіночого кварталу Ірині Сопонару освідчився її коханий-британець Різ. Акторка зізналася, що упродовж кількох місяців натякала йому на пропозицію.

Кадр з каблучкою Ірина підписала словами: "ми більше не зустрічаємося, ми тепер заручені".