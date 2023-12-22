Александра Зарицкая уже спланировала свадьбу. А Мила Сивацкая рассматривала особое кольцо, прячась от российских атак в коридоре. 24 Канал рассказывает, кто из украинских звезд обручился в 2023 году.

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Мила Сивацкая

Марафон счастливых новостей начала актриса Мила Сивацкая. Ее любимый Сергей символически выбрал для признания сказочную новогоднюю ночь.

Мила не очень охотно делится деталями личной жизни в сети. В то же время уже в первый день нового года опубликовала фото роскошного кольца, а затем рассекретила и детали о счастливом мгновении. К сожалению, уже через несколько минут после признания российские оккупанты атаковали Киев дронами.

Когда он сделал предложение, я была так счастлива. И тут мы идем в коридор, все эти ужасные звуки. И я сижу, а это все так странно, потому что здесь ты смотришь на это кольцо и слышишь взрывы,

– поделилась Мила.

Актриса признается: она мечтает о свадьбе в освобожденном Крыму.



Милая Сивацкая показала особое кольцо / Фотография из инстаграммы актрисы

Александра Зарицкая

В мае о радостном событии поклонников известила солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Она обручилась с Павлом Тараненко – motion-дизайнером группы Hawx.

Певица признается: любимый постоянно говорит ей, что хочет назвать своей женой. Влюбленные мечтают стать настоящей семьей.

Свадьбу влюбленные планируют отпраздновать в июне 2024 года. А чтобы добавить ожиданию нотку сладости, Александра представила клип, в котором предстала в образе невесты.



Александра и Павел уже спланировали свадьбу / Фото из инстаграммы kazka.band

Образ невесты Александра уже примерила в клипе: смотрите видео

Олег Машуковский

Блогер Олег Машуковский сделал предложение любимому Даниилу на вершине Говерлы. Древние карпатские пейзажи добавили торжественному моменту особого вайба.

Пока Даниил любовался горным пейзажем, Олег вытащил кольцо и встал на одно колено. Ошеломленный и счастливый Даниил ответил "да".

Впоследствии Олег опубликовал трогательное сообщение. Блогер подчеркнул, что счастье здесь и сейчас. Его нужно не заслуживать, а творить.

"Каждый человек имеет право быть счастливым, несмотря на то, что подумают другие. Будьте счастливы", – заметил Олег.

Блогер Машуковский сделал предложение любимому: смотрите видео

Юля Верба

В октябре Юля Верба опубликовала фото с кольцом. Кадр блоггерша-миллионница подписала: "я сказала так". Впоследствии она поделилась видео особого момента.

Уже через несколько недель Юля опубликовала новые фотографии кольца и призналась, что ей до сих пор не верится. Данные о своем любимом блоггерша не раскрывает. В то же время охотно делится общими романтическими фотографиями.



Юля Верба сказала своему любимому "да" / Фото с инстаграммы блоггера

Дева Оливка

В августе особое "да" сказала блоггерша-миллионница Алевтина (известная как "Дева Оливка"). Ее любимый Игорь выбрал для помолвки кольцо с синим сапфиром. Этот камень – особенный для Алевтины.



Кадрамы признания Аля поделилась в сети / Скриншот с видео

Блогерша поделилась с поклонниками, что ее история с синим сапфиром началась в индийском ашраме. Местный монах рассказал, что этот камень – Алевтины, и ей было бы хорошо иметь его возле себя для гармонизации состояния.

Камень доставили из Шри-Ланки, а дизайн кольца Игр разработал сам.



Особое кольцо с особым камнем / Скриншот с видео

В октябре Алевтина и Игорь отпраздновали свадьбу. Блогерша заметила, что это было чувственно и волшебно.



Аля и Игорь уже отпраздновали свадьбу / Фото с инстаграммы diva_olivka

Ирина Сопонару

Звезде женского квартала Ирине Сопонару сделал предложение ее любимый-британец Риз. Актриса призналась, что несколько месяцев намекала ему на предложение.

Кадр с кольцом Ирина подписала словами: "мы больше не встречаемся, мы теперь помолвлены".