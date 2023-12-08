Андрей защищает Украину с начала полномасштабного вторжения. Предложение воин сделал в детском саду, где работает его любимая. Заветное "да" девушка сказала перед малышами, которые искренне радовались за любимую воспитательницу.

Обратите внимание Берегите такого партнера: как понять, что вы действительно нашли "своего" человека



Воин сделал любимый подарок на Николая

Редакция 24 Канала связалась с Викторией, чтобы узнать больше об их с Андреем истории любви. Познакомились влюбленные на сайте знакомств. Подруга Виктории увидела анкету Андрея и написала ему. В то время воин находился на лечении. Виктория признается: ни она, ни Андрей не искали отношения. В то же время с каждым днем вместе понимали, что нашли друг друга не случайно, они начали влюбляться.

Тогда герой отправился на задание. В течение 2 месяцев влюбленные общались на расстоянии. Даже находясь на фронте, Андрей находил возможность послать любимой подарки. А самый главный – сделал в День Святого Николая.



Предложение любимой Андрей сделал на День Святого Николая / Фото, предоставленное 24 Каналу

Виктория и Андрей вместе уже три месяца. Девушка признается, что признание стало для нее абсолютной неожиданностью. Андрей приехал в отпуск и пришел в детсад, где работает Виктория, на праздник – День ВСУ.

Дети выступали. Поздравляли защитников. Директор нашего садика пригласил Андрея. И тут он выходит и говорит. Я вообще не ожидала. Я почувствовала удивление. Шок. Не поверила,

– говорит Виктория.

В настоящее время воин находится в отпуске. В то же время, уже вскоре отправляется на задачу.

Момент предложения: смотрите видео



Миллионы украинцев поздравляют Андрея и Викто рою / Фото, предоставленное 24 Канала

Украинцы искренне радуются за влюбленных

Детсад опубликовал видео предложения в сети. Сейчас у него уже около миллиона просмотров. Украинцы искренне радуются за влюбленных и желают им безграничного счастья вместе. Виктория отмечает, что все комментарии – положительные.

Редакция 24 Канала поздравляет Викторию и Андрея с помолвкой. Спасибо воину ВСУ за защиту.