Свою историю невеста рассказала на форуме Reddit, рассказывает Love 24. Она заметила, что 70% гостей не принесли подарков.

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Что больше всего возмутило невесту

Невеста рассказала, что свадьба состоялась недавно. Однако она была разочарована, когда поняла, что гости не посчитали нужным принести хотя бы открытки.

Наверное, 70 % гостей не вручили ни подарка, ни открытки. Я не жду, что меня засыплют украшениями, деньгами или чем-то еще, но я шокирована тем, что близкие нам люди не смогли найти время, чтобы подарить нам открытку за полтора доллара или самодельную открытку или что-то еще, чтобы поздравить нас,

– заявила невеста.

Ее слова в основном получили поддержку. Пользователи сети отмечали, что открытки на память гости все же могли бы принести цветы или хотя бы открытки. В то же время были и те, кто отметил: сейчас уже не принято дарить подарки на свадьбу. Зумеры такого не практикуют.