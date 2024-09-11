Свою історію наречена розповіла на форумі Reddit, розповідає Love 24. Вона зауважила, що 70% гостей не принесли подарунків.

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Що найбільше обурило наречену

Наречена розповіла, що весілля відбулося нещодавно. Однак вона була розчарована, коли зрозуміла, що гості не вважали за потрібне принести хоча б листівки.

Напевно, 70 % гостей не вручили ні подарунка, ні листівки. Я не чекаю, що мене засиплють прикрасами, грошима або чимось іще, але я шокована тим, що близькі нам люди не змогли знайти час, щоб подарувати нам листівку за півтора долара або саморобну листівку чи щось іще, щоб привітати нас,

– заявила наречена.

Її слова здебільшого отримали підтримку. Користувачі мережі зауважували, що листівки на згадку гості все ж таки могли б принести квіти або хоча б листівки. Водночас були й ті, хто наголосив: зараз вже не заведено дарувати подарунки на весілля. Зумери такого не практикують.