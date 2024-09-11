Сначала ничего не предвещало беды. Гости веселились и наслаждались каждым мгновением праздника. Пока невеста не собралась бросать букет.

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Милая традиция превратилась в драку

Активнее всего в битву за букет вступили 3 девушки. Все они были одеты в роскошные платья, одновременно это не помешало им резко подпрыгнуть и пытаться схватить букет. Далее подруги невесты упали на пол и начали толкаться, чтобы отобрать букет.

Ведущий попытался вмешаться. Он предложил невесте бросить букет еще раз. Однако девушки в тот момент никого не слушали. В конце концов, невеста вмешалась и пыталась успокоить подруг. Однако на нее также не было никакой реакции. Наконец девушка в черном платье завоевала букет.

Подруги невесты подрались за ее букет: смотрите видео

Пользователи сети отметили, что этих девушек запросто можно отправлять на Олимпийские игры. Они точно вернутся с победой. Кроме того, люди шутят, что хотели бы увидеть кавалера девушки в черном платье: за брак с кем она так отчаянно боролась.