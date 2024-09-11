Невеста перенесла свадьбу из-за состояния здоровья свидетельницы

У Эллы был очень тяжелый первый триместр беременности, поэтому сестра, которая работает удаленно, много времени проводила в ее доме. Бывало, что Элла целый день не вставала с кровати, потому что очень плохо себя чувствовала.

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Невеста волновалась за Эллу, поэтому вместе с мужем приняла важное решение – перенести дату свадьбы, которая должна была состояться в июле. Невеста понимала, что беременная свидетельница не сможет прийти на празднование из-за состояния своего здоровья. Тогда все родственники поддержали решение женщины.

Никто этого от нас не просил, но я чувствовала, что это нужно. И, слава Богу, ей стало лучше. Элла нормально ест, сама ходит на улицу. Увидев это, мы с женихом снова заговорили о нашей свадьбе. Я всегда хотела свадьбу летом на пляже, но не хотела ждать целый год, поэтому мы решили пожениться в декабре,

– рассказала невеста.

Молодожены перебронировали декорации и кейтеринг на декабрь и уже разослали приглашения гостям. Вдруг к женщине позвонила ее разъяренная сестра. Элла возмущалась, что молодожены будут жениться в декабре, ведь она тогда будет находиться на 8 месяце беременности. Мол, ей будет некомфортно.

Невеста пыталась успокоить сестру и говорила, что заплатит за то, чтобы ее платье перешили на больший размер и договорится о прическе и макияже. Все, что нужно от свидетельницы, – просто прийти. Однако Элла была невозмутима, она требовала, чтобы сестра перенесла свадьбу на следующее лето.

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Женщина не повелась на манипуляции свидетельницы и отказалась переносить дату свадьбы уже во второй раз. Все это привело к семейной драме. Родные сестер раскритиковали невесту за то, что она не хочет послушать сестру.

Пользователи сети поддержали невесту и заметили, что она сделала все, чтобы ее беременная сестра комфортно чувствовала себя на праздновании. В то же время некоторые удивились для чего жених и невеста переносили свадьбу, чтобы в конце концов выбрать дату, когда сестра будет на 8 месяце беременности.