Мужчина хочет, чтобы дочь напоминала ему о бывшей

Мужчина и женщина год встречалась, прежде чем поженились. Они 2 года находились в браке, пока странное желание мужчины не уничтожило его.

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Когда пара узнала, что у них родится девочка, то начала выбирать для нее имя. Мужчина настаивает на том, чтобы назвать ее именем своей бывшей.

Это не просто бывшая, а та, с которой он встречался длительное время и которую любил больше всего. В начале наших отношений у нас были проблемы из-за нее, но она переехала, поэтому проблемы исчезли. Он действительно любил ее, и никогда не скрывал этого от меня, но я думала, что все закончилось, когда она переехала,

– рассказала жена.

Муж заявил жене, что первая дочь точно будет носить имя его бывшей, а, мол, второго ребенка уже может назвать жена. Свое решение он объяснил тем, что хочет, чтобы в жизни что-то напоминало ему о ней.

На возмущение жены муж заявил, что "это все гормоны". Женщине обидно, что отец ее ребенка не понимает, что делает ей больно. Она осознала, что муж до сих пор влюблен в бывшую и подала на развод. Пользователи сети поддержали женщину и заметили, что она приняла правильное решение.