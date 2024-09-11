Наречена перенесла весілля через стан здоров'я дружки

У Елли був дуже важкий перший триместр вагітності, то ж сестра, яка працює віддалено, багато часу проводила у її будинку. Бувало, що Елла цілий день не вставала з ліжка, бо дуже погано почувалася.

Читайте також Вагітна жінка розлучається з чоловіком через ім'я, яке він придумав для доньки

Наречена хвилювалася за Еллу, то ж разом з чоловіком прийняла важливе рішення – перенести дату весілля, яке мало відбутися в липні. Наречена розуміла, що вагітна дружка не зможе прийти на святкування через стан свого здоров'я. Тоді усі родичі підтримали рішення жінки.

Ніхто цього від нас не просив, але я відчувала, що це потрібно. І, слава Богу, їй стало краще. Елла нормально їсть, сама ходить на вулицю. Побачивши це, ми з нареченим знову заговорили про наше весілля. Я завжди хотіла весілля влітку на пляжі, але не хотіла чекати цілий рік, то ж ми вирішили одружитися в грудні,

– розповіла наречена.

Наречені перебронювали декорації та кейтеринг на грудень і вже розіслали запрошення гостям. Раптом до жінки зателефонувала її розлючена сестра. Елла обурювалася, що молодята будуть одружуватися у грудні, адже вона тоді перебуватиме на 8 місяці вагітності. Мовляв, їй буде некомфортно.

Наречена намагалася заспокоїти сестру і казала, що заплатить за те, щоб її сукню перешили на більший розмір і домовиться про зачіску та макіяж. Усе, що потрібно від дружки, – просто прийти. Однак Елла була незворушна, вона вимагала, щоб сестра перенесла весілля на наступне літо.

Цікаво 30 років самотності після смерті коханого: сумна любовна історія Карла Лагерфельда

Жінка не повелася на маніпуляції дружки і відмовилася переносити дату весілля вже вдруге. Усе це призвело до сімейної драми. Рідні сестер розкритикували наречену за те, що вона не хоче послухати сестру.

Користувачі мережі підтримали наречену і зауважили, що вона зробила все, аби її вагітна сестра комфортно почувалася на святкуванні. Водночас дехто здивувався для чого наречені переносили весілля, щоб зрештою обрати дату, коли дружка буде на 8 місяці вагітності.