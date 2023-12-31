Названы 3 знака зодиака, которые в новогоднюю ночь встретятся с бывшей любовью

Уже в эту ночь 3 знака зодиака могут неожиданно встретиться с бившим или бившей. Эти люди даже не надеялись, что будут праздновать Новый год вместе.

Лев, Рак и Весы. Эти знаки зодиака в новогоднюю ночь могут встретиться с бившей любовью, пишет 24 Канал.

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Лев

Родившиеся под этим знаком могут оказаться в компании бывшего или бывшей. Вероятно, забыв о своей гордости, Львы попытаются начать все сначала.

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Рак

Вы можете случайно встретить бившую любовь. Впрочем, эта встреча не будет приятна. Поймете, что все было к лучшему.

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Весы

Эти люди могут дать второй шанс тому, кого любят всем сердцем. В новом году они, вероятно, вернутся к более бывшим.

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