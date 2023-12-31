Лев, Рак і Терези. Ці знаки зодіаку у новорічну ніч можуть зустрітися з колишнім коханням, пише 24 Канал.

До речі 4 знаки зодіаку, яким Зелений Дракон принесе кардинальні зміни в особистому житті

Лев

Народжені під цим знаком можуть опинитися в компанії колишнього чи колишньої. Ймовірно, забувши про свою гордість, Леви спробують почати все спочатку.

Гороскоп для Левів

Важливо Матимуть стосунки мрії: яким знакам зодіаку пощастить у коханні у 2024 році

Рак

Ви можете випадкову зустріти колишнє кохання. Втім, ця зустріч не буде приємною. Тож зрозумієте, що все було на краще.

Гороскоп для Раків

Зверніть увагу Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2024 рік

Терези

Ці люди можуть дати другий шанс тому, кого кохають усім серцем. У новому році вони, ймовірно, повернуться до колишніх.

Гороскоп для Терезів