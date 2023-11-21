Представители одного сайта знакомств провели исследования и опросили, в частности, женщин. Данные показали, что они устали от постоянного давления и соблюдения условного графика знакомств. А потому нацелены на поиск подходящего для себя партнера.

Читайте также Как избежать ссор из-за денег: 4 действенных совета для влюбленных пар

"31% опрошенных женщин отметили, что они не хотят больше сосредотачиваться на "традиционных" этапах знакомств. Следовательно, временные рамки исчерпаны, а выбор собственного пути настал", – отметили эксперты.

Женитьба – не цель

Интересны следующие цифры исследования. Оказалось, что 72% опрошенных ищут длительных отношений и здесь не говорится об официальном браке. Лишь 23% ставят брак за цель и это можно назвать настоящей революцией. Подкрепляет ее тот факт, что каждый 8-й респондент избегает друзей или родных, оказывающих на них давление на этот счет.

Что касается новых тенденций, то сейчас выделяют эмоциональную связь с партнером. По мнению 32% опрошенных она важнее, чем секс или другая физическая близость. Более того – безопасность и доверие тоже является важным аспектом во время свиданий.

Кстати, эмоции и открытость сменили 1 из 4 опрошенных мужчин. По их словам, они стали более уязвимыми по отношению к тому партнеру, которому по-настоящему симпатизируют. Для четверти мужчин открытость оказала положительное влияние на их психическое здоровье.

Темы разговоров – вот что тоже революционно изменилось. Новая тенденция получила название "свидание Val-Core". Политика, изменение климата, последние новости в мире – еще недавно невозможно было представить, что эти вопросы могут обсуждаться на первых свиданиях.

А распространенный стереотип о постоянном самосовершенствовании и развитии тоже отошел на второй план. Важно быть собой.