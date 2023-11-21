Представники одно сайту знайомств провели дослідження і опитали, зокрема, жінок. Дані показали, що вони втомилися від постійного тиску і дотримання умовного "графіку знайомств". А тому націлені на пошук відповідного для себе партнера.

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"31% опитаних жінок зазначили, що вони не хочуть більше зосереджуватися на "традиційних" етапах знайомств. Отже, часові рамки вичерпані, а вибір власного шляху настав", – зазначили експерти.

Одруження – не мета

Цікавими є наступні цифри дослідження. Виявилося, що 72% опитаних шукають тривалих стосунків і тут не мовиться про офіційний шлюб. Лише 23% ставлять одруження за мету і це можна назвати справжньою революцією. Підкріплює її той факт, що кожен 8-й респондент уникає друзів чи рідних, які чинять на них тиск з цього приводу.

Щодо нових тенденцій, то наразі виділяють емоційний зв'язок із партнером. На думку 32% опитаних він важливіший за секс чи іншу фізичну близькість. Ба більше – безпека та довіра теж є важливим аспектом під час побачень.

До речі, емоції та відкритість змінили 1 з 4 опитаних чоловіків. За їхніми словами, вони стали більш вразливими по відношенню до того партнера, якому по-справжньому симпатизують. Для четверті чоловіків відкритість позитивно вплинула на їхнє психічне здоров'я.

Теми розмов – ось, що теж революційно змінилося. Нова тенденція отримала назву "побачення Val-Core". Політика, зміна клімату, останні новини у світі – ще донедавна не можливо було собі уявити, що ці питання можуть обговорюватися на перших побаченнях.

А поширений стереотип про постійне самовдосконалення та розвиток теж відійшов на другий план. Важливо бути собою.