Как невесте испортили праздник

Свадьба – это особый день в жизни человека. Каждый хочет чтобы она запомнилось лучшими моментами.

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Невеста свою свадьбу точно запомнит, ведь ее эмоциональный подъем с небес на землю опустил руководитель. Девушка вместе с женихом и родными поехала на Кипр, чтобы отпраздновать свадьбу под теплым солнцем, однако ее гармония была нарушена.

Когда женщина уже сказала свой свадебный обет и вместе с новоиспеченным мужем расслабленно села за обеденный стол, то увидела, что ее удалили из всех рабочих групп в WhatsApp. Она была удивлена и не понимала, что происходит, пока не увидела сообщение от своего руководителя.

"Я просто хотел сообщить тебе, что было принято решение, к сожалению, уволить тебя. На твой личный электронный адрес отправлено электронное письмо с подробной информацией об этом. Мне очень жаль, что так получилось, и желаю тебе всего наилучшего в будущем", – говорилось в сообщении.

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Девушка была просто ошарашена и громко ахнула. Все гости сразу обратили на нее внимание. Невеста была очень зла из-за того, что новость об увольнении ей сообщили через смс, а не лично. Более того, она считает, что руководитель специально ждал дня ее свадьбы, чтобы сообщить об увольнении, ведь он знал, что работница выходит замуж на этих выходных.

В электронном письме говорилось о том, что женщина не справлялась со своими обязанностями на этой позиции.

Настроение невесты было испорчено, а ее первые дни супружеской жизни начались с поиска новой работы.