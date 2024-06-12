Як нареченій зіпсували свято

Весілля – це особливий день у житті людини. Кожен хоче аби воно запам'яталося найкращими моментами.

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Наречена своє весілля точно запам'ятає, адже її емоційне піднесення з небес на землю опустив керівник. Дівчина разом з нареченим та рідними поїхала на Кіпр, щоб відсвяткувати весілля під теплим сонцем, однак її гармонія була порушена.

Коли жінка вже сказала свою весільну обітницю і разом з новоспеченим чоловіком розслаблено сіла за обідній стіл, то побачила, що її видалили з усіх робочих груп у WhatsApp. Вона була здивована й не розуміла, що відбувається, аж поки не побачила повідомлення від свого керівника.

"Я просто хотів повідомити тебе, що було прийняте рішення, на жаль, звільнити тебе. На твою особисту електронну адресу надісланий електронний лист із детальною інформацією про це. Мені дуже шкода, що так вийшло, і бажаю тобі всього найкращого в майбутньому", – мовилося в повідомленні.

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Дівчина була просто ошелешена й голосно ахнула. Всі гості одразу звернули на неї увагу. Наречена була дуже зла через те, що новину про звільнення їй повідомили через смс, а не особисто. Ба більше, вона вважає, що керівник спеціально чекав дня її весілля, щоб повідомити про звільнення, адже він знав, що працівниця одружується цих вихідних.

У електронному листі мовилося про те, що жінка не справлялася зі своїми обов'язками на цій позиції.

Настрій нареченої був зіпсований, а її перші дні подружнього життя почалися з пошуку нової роботи.